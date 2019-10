Insecto, sushi di bestia y cabey di raton ta den bo cuminda y bo no sa mes

Preparabo, hopi di bo cumindanan faborito tin cosnan aden cu kizas bo no tabata sa cu nan ta aden. Kico bo ta pensa di un tiki sushi di bestia manera raton den bo coffee??? Bichi den bo salsa pa traha pizza??? Ahn y sin lubida chuculati. E pida bara scur ey y dushi ey cu bo ta come sin miedo por tin 30 of mas partinan di insecto y un tiki di cabey di raton den dje??? E asina yama “defectonan alimenticio”, e cosnan aki ta desafortunadamente e resultadonan di cultiva y consecha alimentonan. “E ta economicamente poco practico pa cultiva, consecha of procesa productonan curu cu ta totalmente liber di defectonan inevitabel, no peligoro y natural, asina e Administracipn di Droga y Alimentes di Merca FDA a duna di conoce di su mas reciente informe. Pues si no tin manera pa desahaci di tur e criaturanan cu por tin contacto durante henter e proceso di alimentarionnan, FDA a establece normanan pa mantene e defectonan na un minimo. Pero ban tira un bista cortico riba e hechonan. Pa loke ta desayuno, FDA ta permiti cu e granonan di coffee cu ta wordo mula pa bebe tin un average di 10 miligram of mas di sushi di bestia pa liber. Te cu n 4 porciento of un 6 porciento di e boonchinan pa conteo tambe por ta infesta di insectonan. Mientras bo ta pone pepper riba bo webonan herbi, trata di no pensa riba e hecho cu bo por ta comiendo mas di 40 pida di insecto manera cacalaca hunto cu cabeynan di raton y otro bestia cu ta lastra riba vloer. Bo a come fruta pa desayuno??? E muscanan comun di e fruta por viaha pa cualkier luga, for di e tereno di plantacion pa e tienda di comestibel, nan por keda pega den e procesadornan of keda gevries den e trucknan cu ta transporta e cargamento. Y finalmente yega bo cas y den bo tayo. Pa loke ta lunch, ban bisa cu bo a empaketa bo sandwich di manteca y pindakaas y jelly pa tur hende. Bon escohencia. Pindakaas ta un di e alimentonan mas controla riba e lista di FDA, caminda nan ta permiti un average di uno of mas cabey di raton y 30 (mas of menos) fragmento di insecto pa cada 100 gram, cu ta yega na 3,5 ons. “Sushedad” ta loke FDA ta yama e defectonan aki caminda cu rastronan di insecto y ratonnan. Bo a empaketa cahanan di rasenchi den frigidaire pa bo yiu come mas laat??? Rasenchi por contene 35 webi di musca mescos cu 10 of mas insecto henter pa cada 8 ons. E juice di tomati por contene te cu 4 bichi y 20 of mas webo di musca den dje. Y mester corda cu hopi di e juicenan den paki aki cu ta wordos usa den barnan pa traha cocktail por tin legalmente cinco of mas webo di musca of otro webonan di bestia pa cada cup. O Dios, e posibilidadnan ta infinito. Bo sa cu por tin 450 parti di insecto y nuebe cabey di raton. Tomati den bleki, pasta di tomati y sauce di pizz ta un poco menos contamina cu e juice di tomati. FDA ta permiti solamente dos bichi den un bleki di 16 ons. Bo ta hinca mushroom den bo sauce di spagetti of pizza? Pues pa cada bleki di mushroom di 4 ons por tin un average di 20 of mas bichi di cualkier grandura. Maishi dushi conoci tambe como “Sweet Corn” cu nos tur ta gusta masha hopi mes tin dos of mas larva di bichi di e maishi mes hunto cu pidanan di larva y cuero di bichi cual nan ta laga atras mientras nan ta crece. Pa cada cuart di bleki di mariña di maishi, FDA ta permiti un avergae di uno of mas insecto completo, dos of mas cabey di raton y 50 of mas partinan di insectonan of uno pa mas partinan di sushi di raton y otro bestianan cu ta lastra abao. Sin lubida e spicenan cu tambe por contene pidanan di insectonan. “E fabricantenan di alimento tin trahadonan di control di calidad cu constantemente ta tuma muestranan di su productonan den bleki y asina percura pa nan no ta poniendo nada contra regla”, asina Ben Chapman, profesor na e Universidad di Estado di Nort Carolina, a declara. Mester bisa cu e articulo aki ta saca for di website di CNN pa tur esnan cu kier haya sa mas informacion.

