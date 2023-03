Willemstad Curacao: Wardakosta ta informá hóbennan entre 18 i 25 aña, ku tin e ambishon pa bira agente di Wardakosta, pa inskribí nan mes pa e Estudio Básiko pa bira Agente di Wardakosta (Basis Opleiding Kustwacht (BOK). E Estudio Básiko saki ta un programa di estudio ku un durashon di 1 aña, konsistiendo di módulonan práktiko i teorétiko, inkluyendo un training pa bira Agente Polisial Ekstraordinario (Buitengewone Agent van de Politie, BAVPOL). Tantu hóbennan maskulino komo femenino por inskribí pa e estudio di BOK.

E kurso ta kuminsá ku un periodo di introdukshon, asina yamá ‘SamenSterk’, Huntu nos ta Fuerte. E meta di e periodo ‘SamenSterk’ ta ku e aspirant durante e periodo ei lo krese tantu físikamente komo mentalmente i ta sera konosí ku e organisashon di Wardakosta. Durante e

kurso e aspirantnan ta risibí habilidatnan básiko, di entre otro promé asistensha den aksidente (EHBO) i tiramentu. Tambe edukashon nóutiko i módulonan di kapasitashon básiko di ekiponan di reskate, ekstinshon di kandela, legislashon di Wardakosta i manual di radio VHF, ku ta forma parti di e pakete di e estudio BOK. E kondishonnan pa inskribí ta ku bo tin nashonalidat Hulandes, i ku bo ta inskribí na Aruba, Kòrsou, Sint Maarten òf islanan BES, ku bo tin entre 18 i 25 aña di edat, na inisio di e kurso, ku bo tin minimal un di e siguiente diplomanan: MAVO-4/

VMBO/VSBO-TKL/ L.T.S/ T-stroom/ EPB-door -stroom/ EPI òf un diploma ekivalente na edukashon sekundario, ku bo tin un diploma di landamentu, ku bo por lesa i skibi Hulandes, ku bo tin un bon kondishon físiko, ku bo no ta bisti brel òf lèns i ku bo no tin un ‘strafblad’.

Si bo ta interesá den e kurso, bo por bishita e página web di Wardakosta via www.kustwacht.org . Einan bo por drenta e parti di ‘Werken bij’ i haña mas informashon tokante e kurso i sigui e lenk pa yega na e formulario di inskripshon. E kurso ta start den ougùstùs 2023.