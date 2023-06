Na oficina di Avondmavo situa na EPI Scol, a tuma lugar e conferencia pa anuncia cu inscripcion a habri. E directora di Avondmavo, Natalie Geerman, a hiba palabra y a splica cu e inscripcion di avondmavo a habri y esaki lo keda habri te cu 6 Jul 2023. Por inscribi riba nan web site www.avondmavoaruba.com. riba e web tin tur e informacion necesario y rekisito.



E rekistonan ta bira e papel di censo di 5 florin, un ID valido, bo rapport of si bo tabata na di 4 klaas mester presenta cu bo cijferlijst, y esunnan cu a bay scol di EPB por presenta cu nan diploma. Pa mas informacion of si e estudiante no logra inscribi na e web por pasa libremente na e oficina cu ta situa na EPI.

Tin algun alumnonan cu no ta cumpli cu tur e rekisito pa drenta Avondmavo.

Sofiera Schippers Directora di Avondmavo Oranjestad ta splica cu na casonan asina e persona por haci un instaptoets. E aña aki a dicidi pa cuminsa mas trempan na promove estudio ya cu tin alumnonan cu no ta cumpli cu tur e rekisitonan, pero tin e posibilidad pa nan traha un instaptoets -(clave di entrada). Na maart 2024 lo tin e oportunidad pa drenta y na november 2023 pa inscripcion.