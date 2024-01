SKOA ta sigui cu su campaña anual di inscripcion pa tur mucha cu ta haci 4 aña den 2024. Inscripcion ta habri ainda y mayornan por inscribi nan yiunan pa asina sigura nan luga pa e proximo aña escolar.

Con bo por inscribi na SKOA?

Por inscribi via nos website www.skoa.aw completamente online. Por inscribi via email door di manda SKOA un email na [email protected]. Por inscribi via WhatsApp door di manda un mensahe directo na +297 7485995 y sigui e proceso pa completa e inscripcion. Pa mayornan cu ya caba tin yiu inscribi na SKOA por haci inscripcion di e yiu cu tin cu cuminsa kleuter via nos systema di SAS. Ora di inscribi mester pone bon atencion ariba e documentonan cu ta necesario pa asina por cumpli cu e proceso di inscripcion di bo yiu.



Mayornan cu inscribi nan yiu ta haya un periodo di 6 siman pa asina por cumpli cu e prome pago of pago completo di schoolgeld pa e aña escolar venidero. Despues di 2 siman, si e pago no a wordo completa, e cupo di inscripcion ta wordo cancela cu consecuencia cu no lo bay tin un luga sigura pa e yiu cuminsa kleuter e proximo aña escolar.

SKOA ta keda enfoca ariba e desaroyo y crecemento di nos muchanan y ta boga pa sigui brinda educacion di calidad pa asina prepara nos muchanan pa un bon futuro. SKOA tey pa guia tur mayor durante e proceso di inscripcion. Pa mas informacion tocante inscripcion y e scolnan di SKOA por bishita nos website www.skoa.aw of por yama na liña directo 5231800.