Den nomber di Comision Promove Cultura nos ta anuncia cu un pabien na SMAC pa un tremendo temporada di Carnaval 70. Awor cu esaki ta tras di lomba nos por oficial cuminsa cu e celebracion di nos Himno y nos Bandera.



Comision Promove Cultura ta anuncia cu Festival Un Canto pa Aruba su Himno y Bandera Infantil Hubenil 2024 ta tuma luga diasabra 2 di maart 2024! Festival su inscripcion ta cera diadomingo 25 di februari 2024 y trekmento di lot ta tuma luga 27 di februari 2024 pa 3:30 PM.Nos ta anticipando un participacion di 10 agrupacion musical y 30 participante pa e di 21 edicion e biaha aki. Tin 4 diferente categoria, cu ta 4-6 aña, 7-9 aña, 10-12 aña, y 13-17 aña! E festival ta pa tur mucha y hoben.Festival ta consisti di diferente ritmo cu un mucha/hoben por participa cu ne, e ritmonan ta esunnan tipico, cu ta; Wals, Tumba, Mazurka, Polka, Marcha, Tambu, Danza, Bolero, Mambo Arubiano y Calypso. Inscripcion ta digital y esaki ta sosode via nos pagina di facebook: Comision Promove Cultura via un link of por tuma contacto cu nos riba nos Instagram of Facebook.Link di inscripcion:https://forms.gle/77oNPoPppA2iPeP68

Por inscribi solo, duo of trio manera cu a yega di participa den pasado y gana of cay den finalista.



Comision Promove Cultura ta recorda tur mayor, lider di banda, coach, mucha/hoben pa tuma tempo pa ensaya y pa asina subi riba escenario y duna tur cu tin. Danki na tur compositor, areglista, y tur musico cu ta laga nos muchanan y hobennan briya riba escenario.

CPC ta gradici tur nos partnernan oficial di festival, specialmente Setar, Plus Accountant, CCDN, UNOCA, Futura y Gobierno di Aruba pa nan sosten un biaha mas na e festival.

Pa mas informacion por tuma contacto cu miembronan di Comision riba whatsapp na Norely Marchena +297 660-1377 / Thiara Blanco +297 564-8114 / Lysha Janga +297 741-4545 / Aaron Arenas +31 6 39 80 55 88 of [email protected]