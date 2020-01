Inscripcion pa Reina di Scol Aruba 2020 ta habri

E mecha di Carnaval 2020 a sende y inscripcion pa e eleccion pa reina di tur scol tambe ta habri! Comishon Reina di Scol Aruba ta invita tur scol pa manda un of mas representante den e diferente categorianan di eleccion. E reglanan ta simpel:

1. Edad pa candidatanan cu por participa na e eleccion Reina di scol Aruba 2020:

– Reina Infantil mester tin 6 aña 1 di januari 2020 y no mag di cumpli 10 prome cu 1 di april 2020

– Reina Pre-Teen mester tin 10 aña 1 di januari 2020 y no mag di cumpli 13 prome cu 1 di april 2020

– Reina Hubenil mester tin 13 aña 1 di januari 2020 y no mag di cumpli 17 prome cu 1 di april 2020

– Reina Grandi mester tin 17 aña 1 januari 2020 y no mag di cumpli 25 aña prome cu 1 di april 2020

2. E candidata mester ta un studiante y scol mester duna permiso na e studiante pa por representa e scol.

3. Candidata por tin otro nacionalidad cu no ta Hulandes.

4. Candidata mester ta naci femenino.

5. E candidata mester manda 1 potret digital y e logo di scol digital na [email protected] ora di inscribi.

6. Inscripcion ta sera dia 17 di Januari 2020 pa 6:00 pm.

7. Dia 17 di Januari 2020, 7:00 pm lo tin reunion pa tur categoria. Localidad lo wordo anuncia despues.

8. Dia di eleccion candidata mester ta na e lugar di e eleccion un ora prome cu eleccion cuminsa.

9. Candidata mester tin pa e dia di eleccion;

a. Grabacion di musica pa presentacion nr. 2 (speech/ show den costume) y nr. 3 (show den trahe di

gala). Pa nr. 2 no tin obligacion.

b. Un speech di minimo 1 minuut y maximo 2 minuut. Speech mester contene un mensahe educativo y mester tin idioma Papiamento aden.

c. Un headpiece carnavalesco: Headpiece mester representa un scol moderno. Mag di traha armband tambe. E headpiece y armbandnan mester wordo bisti cu uniform di scol (poloshirt of shirt di scol hunto cu un jeans (cortico of largo) / saya di jeans cu keds. Candidatanan pa Reina Grandi mag di bisti sapato di hilchi.

d. E headpiece carnavalesco no mag di tin pluma ni stenchi.

e. Un trahe di gala/gala canavalesco (reina infantil, pre-teen y hubenil mester ta un cocktail dress

riba rudia. Pa Reina grandi e shimis mester ta largo)

f. Riba e trahe di gala/gala carnavalesco no mag di usa stenchi.

g. Un grupo cu lo acompaña durante su presentacion den trahe di gala cual no por surpasa e cantidad di 6, cual presentacion mester ta entre 6 pa 8 minuut incluyendo e presentacion di e candidata. E acompanjantenan/bailadornan mester bisti uniform (shirt/poloshirt) di nan scol, pero mag di haci uso di props den man durante e show. No mag di dorna e uniform di scol.

10 Ta prohibi pa:

a. Uza fireworks, pyro, awa, candela of talco/puiro

b. Animal bibo

(e puntunan aki ta conta pa tanto ariba escenario como den publico)

c. Uza obheto peligroso p.e. background cu ta baha di laira, subi di abou of di banda etc.

d. Uza obheto ariba escenario.

e. Uza cancion cu expesion vulgar durante presentacion.

f. Mishi cu prodiedad di otro.

(violacion di un of mas di e reglanan aki lo perde punto.)

– No ta permiti pa trece blaas, DJ, sound system, brass band, banner/spandoek, noisemakers of poster mas grandi cu size di un A-4 pa apoya.

– No ta perminti pa haci uzo di NINGUN efecto adicional y NINGUN otro compania ta permiti pa pone nada extra riba e escenario pa cu e eleccion.

Pa cada categoria lo eligi: 2nd runner-up, 1st runner-up y e Reina.

Reina cu keda eligi mag di bai competi na eleccion di Aruba su Carnaval 2021, pero no ta obligatorio. Esaki lo mester sosode riba propio costo.

Comments

comments