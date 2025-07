Seccion Examen di Departamento di Enseñansa Aruba (DEA) ta informa cu inscripcion pa e Prueba di Naturalisacion (Naturalisatietoets) pa aña 2025 ta habri diahuebs 10 di juli 2025 pa 10 or di mainta.

Inscripcion

Pa inscribi pa e Prueba di Naturalisacion 2025 mester registra online pa medio di un formulario di registracion. Inscripcion na balie no ta posibel.

Por fabor tene cuenta cu na momento di registra mester upload e siguiente documentonan den formato di pdf: un scan (pdf) di paspoort valido; un scan (pdf) di extracto di registro civil di Aruba (papel di Censo di 5 florin, no mas bieu cu 6 luna); un scan (pdf) di e verklaring(nan) otorga, den e caso cu a yega di haci e prueba caba; un scan (pdf) di e Certificado di Prueba di Naturalisacion di Papiamento/Hulandes otorga te cu 2010; un scan (pdf) di bo diploma EPB arbeidsmarkt of SPO y bo lista final di cifranan den caso cu tin esakinan.

Di e registracionnan cu drenta Seccion Examen ta check si esakinan ta completo. Por favor tene na cuenta cu ta acepta y procesa solamente aplicacionnan cu ta completo.

E registracion ta habri diahuebs 10 di juli 2025 y lo keda habri tanten cu tin cupo pa 2025. Si acaso esaki yena nos mester cera e registracion.

Mas informacion

Pa informacion di e fechanan di e prueba, pa e formulario di registracion y demas informacion tocante henter e procedura mester acudi na nos website www.ea.aw. Aki ta recomenda pa lesa e foyeto cu tur informacion importante relaciona cu e Prueba di Naturalisacion 2025.

Riba e website www.ea.aw mester busca Naturalisatietoets na letter (N) of Prueba di Naturalisacion na letter (P) den e menu di alfabet. Tambe ta sugeri pa sigui e desaroyonan pa medio di nos pagina di Facebook of Instagram @educationaruba.

WWW.EA.AW, WWW.PAPIAMENTO.AW, +297 528 3400, STADIONWEG 37, ORANJESTAD, ARUBA