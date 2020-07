Inscripcion pa e Prueba di Naturalisacion (Naturalisatietoets) pa aña 2020 ta habri entrante dia 27 juli 2020

Departamento di Enseñansa Aruba (DEA), seccion Examenbureau, ta informa cu e inscripcion pa e Prueba di Naturalisacion (Naturalisatietoets) pa aña 2020 ta habri entrante dia 27 juli 2020.

Ta tuma un maximo di 75 candidato pa e inscripcion. Asina cu 75 candidato inscribi, e inscripcion ta cera.

Pa motibo di e situacion di e Coronavirus (COVID-19) e pruebanan lo no wordo tuma mesora. Siguiendo e desaroyo di e Coronavirus lo dicidi ki luna lo tuma e pruebanan. Tampoco no mester paga ora di inscribi pa e pruebanan. Ora cu nos stipula e fechanan pa e Prueba di Naturalisacion tuma luga lo haya un email pa bay paga na banco y trece e prueba di pago pa Examenbureau.

Ora di inscribi pa e Prueba di Naturalisacion mester trece:

 Paspoort valido

 Permiso di estadia legal valido

 Extracto di registro civil di Aruba (Afl. 5,00)

 Si ta bin pa ripiticion: verklaring cu resultado di examen haci anteriormente.

Pa aplica pa e Prueba di Naturalisacion y pa e foyeto di informacion tocante e prueba mester acudi na e website “Enseñansa Aruba” www.ea.aw y busca Naturalisatietoets na letter (N) of Prueba di Naturalisacion na letter (P) den e alfabet menu riba e pagina principal.

Tambe por sigui Departamento di Enseñansa Aruba via Facebook y Instagram @educationaruba pa informacion y anuncionan importante.

