Inscripcion pa e estudio pa maestro di Enseñansa Primario na IPA ta habri

Bo kier aporta na e formacion di nos muchanan? Bo ta un persona cu por carga responsabilidad y traha independientemente of den ekipo? Bo ta curioso y creativo? Si e contestanan ta si, e ora e estudio pa maestro di Enseñansa Primario, cu IPA ta ofrece, ta e estudio ideal p’abo. E estudio pa maestro di Enseñansa Primario ta forma maestro cu ta cualifica pa duna les na mucha di scol preparatorio y/ of scol basico: un maestro cu ta funciona competentemente den klas, na scol y den un ambiente social.

Tin dos grupo di participante cu por haci e estudio pa maestro di Enseñansa Primario

1. Studiante cu tin diploma di sea havo, vwo of mbo nivel 4 of si ta den examenklas di havo, vwo of mbo nivel 4.

2. Tur persona cu tin desde 1 di september 2021 minimo 21 aña y cu kier haci un estudio na IPA pero no tin e diploma cu IPA ta exigi, ta bin na remarke pa haci e asina yama 21+ Toets. Si bo pasa e testnan aki cu exito, bo ta bin na remarca pa participa na un trayecto di preparacion pa e test di admision mesun cos cu e studiantenan cu tin diploma di sea havo, vwo of mbo nivel 4.

Durante e asina yama ‘Get to know IPA’, e instituto lo tene un live session di e estudio pa maestro di Enseñansa Primario. Esaki lo tuma luga dia 5 di november pa 6or di atardi riba e pagina di Facebook Instituto Pedagogico Arubano. Durante e live session lo elabora riba e contenido di e estudio, test di admision y procedura di inscripcion. Pa 7or di anochi lo tin un live session cu e studiantenan di e estudio pa maestro di Enseñansa Primario. Di e forma aki IPA ta brinda e oportunidad pa combersa cu e studiantenan. Lo por scucha for di nan con nan ta experiencia nan estudio na IPA y sigur, haya bon tip con pa studia exitosamente. En corto, bo lo experiencia e ambiente estudiantil!

IPA ta invita comunidad di Aruba, specialmente tur studiante di havo, vwo y mbo nivel 4 y tur otro persona interesa pa cuminsa e estudio pa maestro di enseñansa primario na IPA pa ‘like’ e pagina di Facebook Instituto Pedagogico Arubano, p’asina participa na e live session. Tambe pa keda na altura di tur informacion di ‘Get to know IPA’.

Pa mas informacion tambe por bishita nos website www.ipaaruba.com y si ainda bo tin cualkier pregunta, por tuma contacto cu Studenten Services na 5243100.

Comments

comments