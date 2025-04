Bo ta buscando un profesion cu ta haci impacto riba generacion actual y futuro generacion? Scoge pa e profesion maestro di Enseñansa Primario. Como maestro bo lo crece riba tereno profesional y personal, bo lo haya satisfaccion di bo trabao y bo lo contribui na futuro di bo pais. Scoge pa e estudio pa Maestro di Enseñansa Primario di Instituto Pedagogico Arubano (IPA) y ta e cambio!

E estudio pa maestro di Enseñansa Primario ta forma maestro cu ta cualifica pa duna les na mucha di scol preparatorio y/ of scol basico: un maestro cu ta funciona competentemente den klas, na scol y den comunidad. Tin dos grupo di participante cu por haci e estudio pa maestro di Enseñansa Primario:

1. Studiante cu tin diploma di sea havo, vwo of mbo nivel 4 of si ta den examenklas di esakinan.

2. Tur persona cu desde 1 di september 2025 tin minimo 21 aña y cu kier haci un estudio na IPA, pero no tin diploma di sea havo, vwo of mbo nivel 4, por inscribi pa haci e asina yama 21+ Toets. Si bo pasa e 21+ Toets cu exito, bo ta bin na remarca pa participa na e test di admision mesun cos cu e studiantenan cu tin diploma di sea havo, vwo of mbo nivel 4. Inscripcion pa 21+ Toets a cera dia 29 di november 2024, esaki ta nifica cu no lo por inscribi mas pa haci 21+ Toets pa aña academico 2025-2026.

Informacion general di e estudio pa Maestro di Enseñansa Primario

Tur informacion di e estudio pa Maestro di Enseñansa Primario ta riba website di IPA. Subi www.ipaaruba.com y click riba opleidingen sigui pa Leraar Primair Onderwijs. Aki lo bo haya informacion di entre otro contenido di e estudio, kico bo por haci despues di e estudio, gasto y procedura di inscripcion.

Inscripcion

Bo ta sinti bo yama pa haci e estudio aki y ta desea di inscribi? Inscripcion ta tuma luga via nos website www.ipaaruba.com. Pa por inscribi mester cumpli cu e pago di AWG 80,- y pone como anexo copia di comprobante di pago den formulario digital di inscripcion. Tene na cuenta cu e comprobante mester tin bo nomber riba dje, p’asina nos sa na ken e pago ta pertenece. Na final bo lo ricibi confirmacion di bo inscripcion. E ultimo dia pa inscribi pa e estudio pa Maestro di Enseñansa Primario ta 4 di mei 2025. Despues di e fecha aki no tin posibilidad mas pa inscribi.

Esaki ta e oportunidad pa pone meta nobo y tuma bo futuro den bo man. Bay p’e!