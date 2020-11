Inscripcion pa e cursonan di profesionalisacion di CDPC ta habri

IPA ta duna recapacitacion y profesionalisacion bao di direccion di departamento CDPC. CDPC ta para pa Centro pa Desaroyo Profesional Continuo. E departamento aki ta encarga cu enseñansa pa tur maestro y docente, cuminsando di scol preparatorio te cu scol superior.

CDPC ta ofrece actividad innovativo di siñamento y desaroyo pa maestro y docente, profesional den educacion y tur actor den scol. Di e forma aki ta profundisa y amplia conocemento, habilidad y actitud profesional directamente relaciona cu e profesion di maestro.

Durante aña escolar 2018-2019 CDPC a investiga e aspecto di necesidad bao campo di enseñansa. For di e investigacion a sali na cla cu directiva di scol, cabesante, director, maestro y docente ta haya cu pa enseñansa na Aruba ta sumamente importante pa sigui profesionalisa riba:

tereno di ICT y digitalisacion den enseñansa.

cuido di maestro y docente

cuido di alumno y studiante

enseñansa y didactica den siglo 21

maneho di scol y liderazgo

Teniendo na cuenta cu e resultado di e investigacion, CDPC ta organisa un serie di curso specialmente pa tur maestro, docente y profesional den enseñansa.

Den cuadro di e asina yama ‘Get to know IPA’, e instituto lo tene un live session di CDPC dia 12 di november pa 6or di atardi riba e pagina di Facebook Instituto Pedagogico Arubano. Durante e live session lo amplia, entre otro, riba kico ta CDPC y lo trata e cursonan di recapacitacion cu CDPC ta ofrece durante aña academico 2020-2021 y e procedura pa inscribi.

IPA ta invita tur maestro, scol y directiva pa ‘like’ e pagina di Facebook Instituto Pedagogico Arubano, p’asina keda na altura di tur informacion di ‘Get to know IPA’.

Pa mas informacion tambe por bishita nos website www.ipaaruba.com y si ainda bo tin cualkier pregunta, por tuma contacto cu Studenten Services na 5243100.

