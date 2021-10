Bo ta desea di contribui na guia mucha of hoben den bira futuro profesional bon educa den nos comunidad? Bo ta sinti bo yama pa traspasa conocemento na un forma creativo y innovativo? Bo kier forma parti den saca e potencial di cada alumno pa e por ta confidente y kere den su mes? Si e contestanan ta si, e ora e estudio pa maestro di Enseñansa Primario of Bachelor Nederlands als Vreemde Taal, cu IPA ta ofrece, ta un di e estudionan ideal p’abo.

E estudio pa maestro di Enseñansa Primario ta forma maestro cu ta cualifica pa duna les na mucha di scol preparatorio (kleuter) y/of scol basico. E estudio di Bachelor Nederlands als Vreemde Taal ta un estudio pa bira docente di segundo grado esta tweedegraads di Hulandes pa alumnonan di Enseñansa Secundario. Pues, cu e estudio aki bo por duna les di Hulandes na alumnonan di EPB, EPI, mavo y e prome tres añanan di havo y vwo.

Tin dos grupo di participante cu por inscribi pa un di e estudionan menciona:

1. Studiante cu tin diploma di sea havo, vwo of mbo/EPI nivel 4 of si ta den examenklas di un di e scolnan menciona.

2. Tur persona cu tin desde 1 di september 2021 minimo 21 aña y cu kier haci un estudio na IPA pero no tin e diploma cu IPA ta exigi, ta bin na remarke pa haci e asina yama 21+ Toets. Si bo pasa e testnan aki cu exito, bo ta bin na remarca pa participa na un trayecto di preparacion pa e test di admision mesun cos cu e studiantenan cu tin diploma di sea havo, vwo, of mbo/EPI nivel 4. Ultimo dia pa inscribi pa e 21+ Toets ta 12 di november 2021.

Diabierna atardi, 12 di november 2021 lo tuma luga un Open Dag, asina yama ‘Next stop … IPA’ cu tin como lema E destinacion pa crea tur otro profesion. Durante e Open Dag lo elabora riba e contenido di e estudionan, test di admision y procedura di inscripcion. Den un forma innovativo y dibertido lo tin algun ‘teaser’ di e diferente temanan cu lo experiencia como studiante.

IPA ta invita tur persona interesa pa cuminsa un di e estudionan ariba menciona pa ‘like’ e pagina di Facebook Instituto Pedagogico Arubano, p’asina keda altanto di tur informacion cu nos lo comparti relaciona cu e Open Dag ‘Next stop … IPA’ y tambe mensahenan interesante cu lo duna bo un sentimento di kico ta encera ta un docente.

Inscripcion pa Aña academico 2022-2023 ta habri y ta tuma luga online. Bishita e website www.ipaaruba.com. Bay na aanmelden y scoge pa ‘Beroepstest Primair Onderwijs’ si bo ta inscribi pa e estudio di maestro di Enseñansa Primario y scoge pa ‘Toelatingstest Nederlands als Vreemde Taal’ si bo ta scoge pa inscribi pa e estudio di Bachelor Nederlands als Vreemde Taal. E ultimo dia pa inscribi ta 18 di februari 2022.

Pa mas informacion tocante e estudio por bishita nos website www.ipaaruba.com y si ainda bo tin cualkier pregunta, por tuma contacto cu Studenten Services na 5243100.

