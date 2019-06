Inscripcion pa 21+ Toets pa aña academico 2020-2021 ta habri

Bo kier haci e estudio pa Maestro di Enseñansa Primario durante aña academico 2020-2021 y no tin diploma sea di HAVO, VWO of MBO nivel 4 pero bo tin minimo 21 aña? Ata bo chens! Tur persona cu tin desde 1 di september 2020 minimo 21 aña y cu kier haci un estudio na IPA pero no tin e diploma cu IPA ta exigi, ta bin na remarke pa haci e asina yama 21+ Toets. E 21+ Toets ta midi si un persona tin e nivel di HAVO y ta conta solamente pa e estudio inicial cu IPA ta ofrece durante aña academico 2020-2021, esta e estudio pa Maestro di Enseñansa Primario. E 21+ Toets ta consisti di tres materia entre otro Hulandes, Matematica y Hende y Comunidad. Si bo ta interesa pa haci e 21+ Toets, bo por pasa desde awe na Studenten Services di IPA entre 8or di mainta cu 12or di merdia y entre 2or cu 4or di atardi pa inscribi. Pa por haci esaki mester trece e papel di registro civil (papel di AWG 5,-) y AWG 75,- p’asina cumpli cu e gastonan di inscripcion. E ultimo fecha pa inscribi pa e 21+Toets ta dia 1 di november 2019. Despues di e fecha aki no por inscribi mas pa aña academico 2020-2021. Despues di inscripcion y pago lo ricibi e documento necesario pa preparacion pa e 21+Toets. Ta recomendabel pa inscribi mas pronto posibel p’asina bo tin suficiente tempo pa prepara pa e 21+Toets. Diaranson dia 28 di augustus 2019, IPA ta tene un anochi di informacion na unda lo splica kico e 21+ Toets ta encera. Alabes lo elabora riba contenido y trata ehempel di tarea di diferente materia cu ta forma parti di e 21+ Toets. E anochi di informacion lo ta di 7or pa 8.30 di anochi y lo tuma luga na IPA (Isaac Wagemakerstraat 11, San Nicolas).

E 21+ Toets lo tuma luga diasabra dia 30 di november y 7 di december 2019. Si bo pasa e test aki cu exito, bo ta bin na remarca pa participa na un trayecto di preparacion pa e test di admision. Esaki lo tuma luga entre maart y mei 2020. E test di admision pa estudio di Maestro di Enseñansa Primario lo tuma na juni 2020. Pa mas informacion por tuma contacto cu Studenten Services na 5243100 of por bishita nos pagina di facebook ‘Instituto Pedagogico Arubano’ of nos website www.ipaaruba.com.

