Bo kier haci e estudio pa Maestro di Enseñansa Primario of Bachelor Nederlands als Vreemde Taal y no tin diploma sea di havo, vwo, GED of MBO/EPI nivel 4 pero bo tin minimo 21 aña? Ata bo chens! Tur persona cu tin desde 1 di september 2022 minimo 21 aña y cu kier haci un estudio na IPA pero no tin e diploma cu IPA ta exigi, ta bin na remarke pa haci e asina yama 21+ Toets. E 21+ Toets ta midi si un persona tin e nivel di havo cu ta necesario pa por studia na IPA. Tene na cuenta cu e 21+ Toets ta conta solamente pa e estudionan inicial cu IPA ta ofrece durante aña 2022-2023, esta e estudio pa Maestro di Enseñansa Primario y Bachelor Nederlands als Vreemde Taal.

E 21+ Toets ta consisti di 3 materia entre otro; Hulandes, Matematica y Hende y Comunidad.

E test di Hulandes y Matematica lo tuma luga diasabra 27 di november y Hende y Comunidad diasabra 4 di december 2021. Si bo pasa e testnan aki cu exito, bo ta bin na remarca pa participa na un trayecto di preparacion pa e test di admision.

Pa informacion general di e 21+ Toets bishita e website www.ipaaruba.com y bay na aanmelden. Akinan lo bo haya diferente video cu ta contene informacion di 21+ Toets. Ta sumamente importante pa bo mira tur e videonan p’asina bo tin e informacion completo y ta bon informa. Alabes pa bo tin suficiente tempo pa por prepara debidamente y asina engrandece bo chens pa pasa e 21+ Toets cu exito.

Tur persona cu ta interesa pa haci e 21+ Toets por inscribi online via e website di IPA www.ipaaruba.com. Pa por inscribi mester cumpli cu e pago di AWG 80,- y pone como anexo un copia di e comprobante di pago den e formulario digital di inscripcion. E ultimo fecha pa inscribi pa e 21+ Toets ta diabierna 12 di november 2021. Despues di e fecha aki no por inscribi mas pa e 21+ Toets pa aña academico 2022-2023.

Pa mas informacion por bishita nos website www.ipaaruba.com of pagina di facebook ‘Instituto Pedagogico Arubano’ of por tuma contacto cu Studenten Services na 5243100.

