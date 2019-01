Inscripcion online di SKOA pa scol preparatorio

SKOA ta extende un invitacion na tur mayor pa cuminsa cu e inscripcion di aña escolar 2019-2020. Despues di basta luna a update e website di SKOA. Sra. Anoushka Bailey, directora di SKOA ta amplia mas ariba esaki.

INSCRIPCION ONLINE

E inscripcionnan por bay online, cu ta haci’e mas facil y mas eficiente, for di e comodidad di nan cas of via nan telefon. E inscripcion pa tur alumno cu ta bay cuminsa scol preparatorio (kleuterschool) ta cuminsa for di 28 di januari. E inscripcion aki por wordo haci via e website, unda cu nan ta promove mayornan pa haci uzo di e website. E portal ta masha facil pa haci inscripcion. Si un mayor kier haci e inscripcion via e portal, por haci esaki na Papiamento of Hulandes. Ariba e portal ta haya tur informacion di scolnan preparatorio. Mester tene cuenta cu ora e mayor inscribi su yiu na un scol preparatorio, esaki ta bay primordialmente pa esunnan cu ta biba na San Nicolas. Tambe ariba diferente dianan lo por inscribi nan yiunan personalmente na e scolnan. Mester bin cu tur e rekisito cu ta necesario pa e inscripcion.

CUPONAN

E cantidad di cupo na diferente scolnan ta keda un problema pa SKOA y esaki ta un problema di tur aña. Pa e motibo aki tambe ta haci e inscripcion y cu tur e mayornan a inscribi nan yiunan. Varios otro stichting a haci nan inscripcion na november/december. Door cu SKOA ta focus ariba e inscripcion online, p’esey SKOA ta haci’e aworaki na januari.

Ora cu tin tur e cantidad di alumnonan cu ta inscribi, e ora lo haya un idea si tin pa tur scol, pa yena tur e scolnan cu SKOA tin. Manera ta conoci, SKOA tin 15 scol preparatorio. Y e aña escolar tras di lomba tabata hopi yen (demasiado yen). Ta purba pa e klasnan no ta mucho grandi. E cantidad cu ta purba pa yena e klas ta entre 27 of 28 alumno. E mester ta un klas unda cu e docente y e mucha ta sinti su mes ta confortabel.

