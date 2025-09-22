Entrante 1 di october 2025, SKOA ta bay habri inscripcion pa mayornan cu tin yiunan cu ta bay cuminsa kleuter e proximo aña escolar. Si bo yiu ta bay haci cuater aña den e proximo lunanan, esaki ta un bon momento pa cuminsa pensa ariba cua scol bo kier pa e bay. SKOA ta brinda un variedad grandi di scolnan kleuter den tur districto riba nos isla cu bo por scoge for di dje. E curiculo di kleuter ta multilingual, esaki ta beneficia e mucha cu un bon base di lenguahe cuminsando for di kleuterklas. Ademas, e curiculo di kleuter ta cubri mas cu 10 area di desaroyo. SKOA su meta ta pa enfoca ariba e bon desaroyo y crecemento di cada mucha y ta pone como prioridad pa mantene e calidad halto di educacion den tur su scolnan.
Con pa inscribi?
➔ Pa mayornan cu no tin yiu inscribi na SKOA, por inscribi pa kleuter via nos website www.skoa.aw completamente online.
Ora di haci inscripcion mester pone bon atencion ariba e documentonan cu ta necesario pa asina por cumpli cu e proceso di inscripcion di bo yiu. Mayornan cu inscribi nan yiu ta haya un periodo di 6 siman pa asina por cumpli cu e pago completo di schoolgeld pa e aña escolar venidero. Despues di 6 siman, si e pago no ta completo, e cupo di inscripcion ta wordo cancela cu consecuencia cu no lo bay tin un luga sigura na un scol pa e yiu por cuminsa kleuter e proximo aña escolar.
Pa pregunta of informacion tocante inscripcion na SKOA por manda un email na [email protected] of manda un WhatsApp na +297 7485995. Mayornan cu ta desea por pasa libremente na nos oficina pa inscripcion.
Pacualkier otro pregunta of informacion tocante inscripcion en general na SKOA por bishita nos website www.skoa.aw of por yama na liña directo 5231800