Inscripcion aña escolar 2019-2020 na EPB Oranjestad

Directiva di EPB Oranjestad kier a recorda mayornan di tur alumno di Basisschool cu inscripcion di EPB-Oranjestad pa aña escolar 2019-2020 lo ta

Fechanan:

2 y 3 di juli 2019 – 8or di mainta te cu 1:30 di atardi

Tene bon cuenta cu e dianan aki ta e unico dianan cu por inscribi bo yiu, despues di e fechanan ariba menciona nos no por garantisa su cupo.

 Pa inscripcion mester trece:

 E alumnonan di Basischool mester trece e muestra di pago di Banco

Afl. 140,- C.M.B.  nr.di cuenta 21.87.43.04

 1 pasfoto di color

 Inscripcion di Censo (Afls. 5,-) di e alumno

 Trouwboek di mayornan of uittreksel uit het geboortenregister of

acta di nacemento di e alumno

 kaarchi di A.Z.V. valido / Un ziektekostenverzekering valido pa un aña escolar

di augustus 2019 pa juli 2020

(esaki ta pa alumnonan cu no tin carnet di AZV)

Nos ta pidi mayornan/voogd pone bon atencion cu mester presenta cu tur e documentonan ariba menciona pa nos por tuma e inscripcion.

