Inscripcion alumno pa eerste jaar SPO Sta. Cruz

Despues cu pa algun dia tabatin un incertidumbre pa loke ta futuro di entre otro SPO Sta. Cruz y SPO Brazil, maestronan a tene diferente accion di protesta entregando algun manifiesto na Parlamentario nan y tambe na Minister Presidente di Aruba, Sra. Mr. Evelyn Wever-Croes esaki a conduci na e hecho cu diabierna dia 28 di Juni 2019, a tuma e decision pa no sigui cu e plan pa bay pone SPO Sta. Cruz hunto cu SPO Brazil.

Pa hopi esaki a trece un alivio y particularmente bao di mayornan di alumnonan cu lo tabatin cu bay SPO Sta. Cruz. Mayornan a cuminsa yama na nos redaccion puntrando unda mester inscribi nan yiu mirando cu a haya carta indicando pa inscribi e yiu na SPO Brazil entre 8 pa 19 di Juli 2019.

Redaccion di Mas Noticia no a para keto y a sigui busca pa sa unda lo mester inscribi alumnonan cu lo mester bay SPO Sta. Cruz. For di e directora di DPS, Sra. Drs. Eleonora, redaccion di Mas Noticia a bin haya sa cu tur mucha lo tin cu wordo inscribi na e scol unda nan a pasa nan toets.

Pues tur mucha cu a pasa nan toets na SPO Sta. Cruz lo tin cu inscribi na SPO Sta. Cruz y esunnan cu a pasa toets na SPO Brazil, lo tin cu inscribi na SPO Brazil.

E mayornan ta wordo invita pa inscribi nan Yiu caminda e la pasa e toets.

Si bo yiu a pasa e toets na St. Cruz e ta wordo inscribi eynan.

Comments

comments