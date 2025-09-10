Departamento di Enseñansa Aruba (DEA), seccion examen, ta informa cu inscripcion pa Landsexamen MAVO, HAVO y VWO 2026 ta habri te cu 30 di september 2025.
Ken por participa?
Bo ta desea di haal bo diploma di MAVO, HAVO of VWO ainda? Landsexamen ta brinda e oportunidad pa haal e diploma aki na un manera flexibel. Un “landsexamen” ta igual na e examen di un scol secundario y un diploma di landsexamen MAVO, HAVO of VWO tin e mesun balor cu e diploma obteni via un scol secundario.
Personanan cu no ta bishita scol secundario (mas) pero cu ainda kier haal nan diploma, como tambe esnan cu kier haal certificado pa un of mas materia (vak) specifico por inscribi pa participa na Landsexamen.
Landsexamen ta aplica e mesun exigencianan pa examen (exameneisen) y e mesun “schriftelijke centrale examens”.
Esnan cu scoge pa participa na landsexamen no ta obliga pa haci examen den tur materia pareu. Bo por scoge pa haci examen y haal “deelcertificaten” pa un (1) of mas materia durante diferente aña escolar. Cada candidato tin maximo dies (10) aña pa haal su diploma via landsexamen.
Riba nos website ea.aw riba e pagina di Landsexamen por haya mas informacion di e similaridadnan y e diferencianan entre Landsexamen y scol secundario.
Con pa inscribi?
Pa inscribi mester yena formulario digital di inscripcion cu ta riba nos website www.ea.aw. Aki tambe lo mester upload un extracto di registro civil (afl. 5,-) cu no ta mas bieu cu 6 luna. Tur informacion necesario ta accesibel riba nos website www.ea.aw. Ta urgi un y tur pa por fabor lesa tur informacion den e “Informatiebrochure Landsexamen 2026” prome cu yena e formulario di inscripcion online.
Mas informacion
Por haya tur informacion tocante Landsexamen den e “Informatiebrochure Landsexamen 2026” riba nos website. Bay na www.ea.aw y riba e pagina principal busca Landsexamen na letter (L) den e alfabet menu.
Ta sugeri candidatonan y interesadonan pa sigui Departamento di Enseñansa Aruba riba Facebook y/of Instagram @EducationAruba pa keda na altura di tur informacion.
