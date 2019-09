INSAM lo conoce expancion y patientnan cu mester haya bestraaling lo bai haya esaki na Aruba mes

Director di INSMA Drs J.R.Rajnherc a duna di conoce cu lo bai amplia e servicionan cu ta wordo duna caba na Aruba pero tambe pa busca e problemanan cu tin akinan caminda ta manda hopi patient afo, cual nos por trata relativamente facil akinan mes na Aruba. Un di e ehempelnan principal ta e departamento di radio terapie cu lo bi wordo haci akinan na Aruba, esta e bestraaling. Aproximadamente un 200 patient pa aña ta wordo manda afo principalmente ultimo añanan pa Colombia pa haya tratamento di bestraaling radio terapie. E 200 hende aki cu ta bai afo durnte temporadanan di seis pa 10 siman largo y ta kere cu e serivicio cu por brinda akinan na Insam hunto cu partner Baptist Health South Forida lo ta alo menos di mesun calidad of mihor di loke e patientnan ta hayando afo. Esaki kiermen cu lo bai beneficia e hendenan di Aruba. No mester lubida si cu no ta solamente e patient ta bai afo sino e ta bai cu un beleleider, pero tin caso cu e begeleider no por keda seis siman sino dos siman kiermen cu cada dos tres siman un otro hende mester bai compaña e patient cu ta afo caba. Pues esey ta nifica hopi placa cu ta bai afo cu no ta wak bek den e servicio cu AZV ta brinda. Pasobra e hendenan aki ta saca placa di nan propio saco pa bai afo compaña nan famia of amigonan. Esey tampoco no lo mester tuma lugar mas. Esakinan tur ta e efectonan cu ta wak financieramente pero mas importante ainda ta cu ora un patient por keda na Aruba e ta keda cu su famia y ta keda cu su amigonan, e ta keda cu su netwerk cu ta dune sosten den su temporada mas malo, e por keda akinan na cas. Hasta hopi hende t’asina bon durante nan temporada di bestraaling cu nan por bai trabao par di ora pa dia y esey ta haci cu nan ta sinti nan mes ainda toch parti di comunidad cu nan ta productivo. “Esey ta haci cu nan self esteem ta bira mas halto atrobe. Kiermen pa trata e patientnan aki na Aruba hunto cu Baptist cu un calidad di servicio halto ta algo cu nos ta kere cu ta bai beneficia e salud general di Aruba”, director di INSAM a declara. No mester lubida si cu ta treciendo Aruba e ekiponan mas moderno cu ta existi riba e mercado awo pa cu bestraaling. A busca varios profesional caba pa trata e patientnan y mas cu claro nan tur ta wordo gescreen dor di partner di INSAM kiermen cu por garantiza un calidad di atencion cu nan bai brinda ta di calidad halto y cada dia tin overleg cu Baptist riba e patientnan cu ta wordo trata akinan na Aruba. Kiermen no solamente ki servicio ta bai bin pero ki calidad di servicio ta brinda tambe y con ta percura pa e placa keda na Aruba. E lo por costa mes hopi kizas pero e placa no ta bai afo y ta keda den nos economia.

