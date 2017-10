INRO ta bira prome campeon di 60+ FEDEVETA

Diasabra 30 September pa 6or ta start final di 60+ cu lo bay ta entre INRO y e team di SCA di Paradera. Pa prome biaha FEDEVETA ta organisa 60+ y ta cera 5 team pa draai e campeonato aki. Ta dicidi di draai esaki pareu cu 40+ pa wak kon e ta bay. Ta start 17 Juli y ta bay 2 rond completo cu tur 5 team, door cu ta prome biaha ta dicidi cu nummer 1 y nummer 2 di standing lo bay final pa dicidi e prome campeon di 60+.

Diasabra 6or ta presenta team completo hunto cu e refereenan na fanaticada y ta haci apertura di e final. Ta saca potret oficial y ta tira lot, despues ta presenta e 11 starters di cada team y ta start cu e final. INRO ta sali bon riba SCA y tin un leve dominio riba nan. Casi den pito di half-time hungador Willi Croes ta haya e bala den doelgebied no ta bacila y ta tira duro den goal, defensa ta logra mishi e bala pero no suficiente y bala ta bay gol.

Half-time ta bay aden 1-0 pa INRO. Den di dos mita tur 2 team ta arma bon wega, pero tur dos team ta zorg pa nan defensa ta solido y nada no ta pasa.

Dimes na e edad di 60+ cansancio ta hunga un rol mas grandi ainda,pero asina mes tur 2 team ta sigui ataca pero wega ta caba 1-0 pa INRO y asina ta titula campeon di 60+ 2017.

Despues di e final di 40+, ongeveer pa 11or ta bay over na entrega di trofeo. Goalgetter di 60+ ta bira Edward Clarisa di INRO cu 6 goal. MVP ta bira Willi Croes cu e gol di victoria. Subcampeon ta bira SCA di Paradera y e prome campeon di 60+ di FEDEVETA ta bira INRO.

Di parti FEDEVETA pabien na e campeon INRO y subcampeon SCA, danki na e otro 3 team nan cu a kere den 60+, esta ARUSUR, Nacional/Bubali y Santos/Teachers/Barcelona. Danki na e organisado di final 60+ Hooiberg Vets cu e bunita trabou, tambe na e team completo di referee dirigi pa Head Referee Ernst Mohamed. Tambe na tur fanaticada cu a bin den gran cantidad y apoya nos atletanan di futbol den 60+.