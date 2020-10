Inovacion den servicio di taxi cu introduccion di app nobo ‘Taxia’

Taxia ta encera un plataforma caminda por wordo uza pa pidi servicionan di Taxi. E plataforma ta pa yuda e sector di turista, haci e mas eficiente y miho pa pidi un Taxi. Pa e Taxistanan mes esaki lo genera mas miho servicio, hopi mas rapido. Tin Taxistanan cu no ta traha cu radio y nan ta puntra con ta e miho manera pa conecta nan cu cliente. For di 40 of 50 aña pasa caba tin Taxista ta puntra nan mes esaki y awor e tecnologia ta existi pa alivia esaki den cuadro di conecta e turista cu e Taxi mas eficientemente.

Bo ta paga pa uzo di e sistema aki mensualmente manera un ‘subscription based’ cual aworaki ta 60$ pa e servicio cual ta inclui den dje data cu Taxia ta paga nan service provider. Pa mas informacion por yama na 594 – 9827 of 569 -7727. Taxia no ta competencia di ningun Taxista of central, e servicio aki ta pa yuda Taxistanan por bende nan mes miho. E sistema aki a wordo desaroya netamente pa tin un plataforma mas miho pa conecta e turista mas directo cual por ta pa Central mes tambe y no solamente Taxistanan.

