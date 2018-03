Inmigracion Aruba ta celebra 49 aña di existencia

Dia 19 maart Cuerpo di Inmigracion di Aruba ta 49 aña di existencia, pa cual Sr. Gerald Fingal, director di IASA ta elabora ariba e fecha aki.

Riba e fecha aki ta recorda cu e prome Inmigratie Ambtenaar a drenta den servicio di Sectie Vreemdelingen Politie Luchthaven, cual tempo ey e tabata cay bou Cuerpo Policial. P’esey 19 maart ta celebra e di 49 aña profesion di Inmigratie Ambtenaar cu a keda crea dia 19 maart 1969.

Den transcurso di tempo hopi ta e cambionan cu a sosode, tin e cambionan unda cu dia 1 September 2002, e Departamento di Inmigracion a sali for di bou di Cuerpo Policial y a bay Departamento DINA (Departamento Inmigracion y Naturalisacion Aruba) y na Juli 2006, a bin un cambio unda cu DINA a wordo opgeheven, y a haya e Organisacion actual, cu ta Instituto Alarma y Siguridad Aruba, IASA. Esey ta e parti organisatorio.

E partinan interno tabat atin hopi cambio. P.e. e Radex cu a wordo introduci na 2008 unda cu e proceso di klaar in y klaar uit hendenan a wordo automatisa. Tambe tin e parti di desaroyo innovativo, cu a tuma luga na 2015 cu e proyecto Happy Flow, cu ta garantisa siguridad y duna un servicio na cliente mas rapido ora di salida y entrada. Actualmente Miras pa Futuro cu ta e ESTA cu lo wordo introduci na un termino cortico.

Un otro cambio IASA a haya na october 2016 el a haya e tarea di papelnan di peticion di garantia, cual nan a tuma over for di Directie Wetgeving & Juridische Zaken.

Mas aleu Sr. Gerald Fingal a señala cu 2 luna pasa nan a cuminsa ricibi tur e casonan cu Dimas tabata trata tambe y awor aki nan na ta bezig pa crece mas ainda como organisacion y lo bay wordo otorga e nomber oficial di Inmigracion Aruba.

Naturalmente cu e cambionan aki menciona sigur lo bay tin mester mayor cantidad di trahado na e area di contracto di personal siendo cu tambe Aeropuerto lo ta bay amplia nan instalacionnan.

Pa ultimo Sr. Gerald Fingal a splica cu Aeropuerto lo bay sufri un cambio den e structura pa e pasaheronan pa e acceso na e sala di salida pre-cleareance pa e parti Amerciano pero den futuro ta bay tin un unico sala grandi unda tur hende lo pasa den e mesun acceso cu destino Merca pero tambe na e otro destino internacional. Di e banda ey, por bisa cu e no tin efecto cu e tin mester di mas hende, pero actual di loke e situacion ta aworaki, nan mester di mas hende.

E posibilidad di e instalacion di un ferry tambe lo ta contempla pa biaha entre islanan A, B y C den futuro. Esey kiermen cu lo ta bay tin mester mas personal y ekipo di trabou.

Unifornan actual di Inmigracion, tin mesun color di Inmigracion Mericano y esaki no kiermen cu nan a uni cu Inmigracion Mericano. Pero nan ta sigur cooperando cu otro.

Sr. Gerald Fingal, aunke e tin 4 aña so trahando como director di Inmigracion, pero asina mes e ta orguyoso cu e dia aki por wordo celebra. sigur e ta desea e trahadonan hopi perseverancia pa nan por desplega e trabao ainda mas miho cu actualmente.

Comments

comments