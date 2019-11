Ingomar Jacobs, Jewell Illidge, Deevah Loefstop, Roderick Tromp, Rouel Baarh y Michael Noel a sali miho bringado den Best of the Best Taekwondo Cup

Diasabra dia 16 di November a tuma luga e di 24 Best of the Best Taekwondo Cup 2019 cu participantenan for di Corsou, Frans Guyana, Aruba y Surinam. Best of the Best ta un evento cu nivel internacional y Aruba su atletanan a score bringando contra di e paisnan internacional. E atletanan a wordo escogi door di e cuerpo di arbitrage cu tabata Master Eric Barry, Master Moices Dumfries y Master Guillermo Rodriquez referee Olimpico for di Venezuela. Aruba su atletanan den nan totalidad a demonstra un biaha mas un nivel di Taekwondo na e publico presente. Varios atleta cu a participa den Best of the Best a prepara nan mes debidamente, participando den trainings camp pa asina nan tabata bon prepara pa e paisnan internacional y pa duna un bon bataya. Nos ta felicita tur e atletanan di Aruba cu a sali miho bringado den Best of the Best 2019. Presidente di Aruba Taekwondo Bond Dr. Guaicaipuro Jimenez a entrega trofeo na tur e miho bringadonan.

