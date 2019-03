Ingenieronan ta descarta cu e blackout por ta door di “sabotage”

CARACAS, Venezuela- Winston Cabas, presidente di e asociacion Venezolano di Ingenieria Electrica, Mecanica y profesional (Aviem), a indica cu e pais no tin ken pa haci e maintenance electrico debi na cu, entre 23 mil y 25 mil trahado a bay for di Corpoelec, di e 53 mil trahadonan cu e empresa encarga cu e sector electrico di Venezuela tabata tin un tempo.

““Corpoelec un tempo tabata den su miho momento un total di 53 mil trahadonan, di cual entre 23 pa 25 mil trahado a bay for di e compania. Casi 15 mil trahado califica, tecniconan, ingenieronan y specialistanan a bay for di e empresa, pa cual, no tin ken pa haci e maintenance “, e ingeniero a bisa den un entrevista na Vivo Play.

Cabas, di su banda a descarta cu e di dos blackout cu a registra dialuna tabata door di un candela y el a indica cu e pruebanan di sabotahe ta wordo uza “ora cu no kier duna e motibonan berdadero pa e fayo” y el a sostene cu “aki no tabata tin niun candela, un transformer a explota door cu el a collapse, el a cumpli su bida util di 40 aña”.

Dirigentenan di e regimen di Nicolas Maduro a sostene e teoria di cu e dos blackoutnan cu Venezuela a biba den menos di un luna, ta productonan di “atakenan” na e sistema electrico pa cual e presidente di Aviem a denuncia cu “den e generacion termoelectrico tin un buraco grandi di corupcion y e gobierno nacional no a permiti e Asamblea Nacional interoga esunnan responsabel”.

