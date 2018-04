Ingeniero Palestino asesina na Malasia y famia ta culpa Mossad

KUALA LUMPUR, Malasia- Un ingeniero y academico Palestino di Gaza cu tabata residencia an Malasia a wordo tira mata na entrada di un meskita na Kuala Lumpur. Famia di e fayecido a culpa e agencia di inteligencia exterior Israeli, Mossad, segun prensa local a informa.

Tanto medionan Palestino como Israeli a publica e noticia aki, di e asesinato di Fadi al Batsh, di 35 aña y procedente di Yabalia, noord di Gaza, vincula cu e movimento Islamista Hamas!

E profesor universitario a wordo tira mata na un distancia cortico for di e portanan di un meskita na unda e tabata bayendo pa participa den e oracion di marduga den e localidad di Gombak, noord di Kuala Lumpur.

“Nos ta responsabilisa e Mossad Israeli di e asesinato di mi you y nos ta pidi gobierno di Malasia pa habri un investigacion”, tata di e profesor a declara, segun e informenana publica pa e agencia di noticia Shehab.

Jaled al Batash, un veterano lider di Yihad Islamico na Gaza y famia di e fayecido, tambe a culpa y agencia Israeli, segun el a bisa den un comunicado.

Hamas, cu ta goberna Gaza de facto, a lamenta e morto di e Al Batsh, cu el a sigura “tabata traha pa e causa Palestino” y cu tabata distingui pa su “su excelencia y creatividad cientifica y contribuciones importantes den conferencianan internacional den e campo di energia”, un nota di prensa a difundi.

E corant Israeli Haaretz a mustra cu na 2015, e agencia di inteligencia Israeli, Shin Bet, a revela cu Hamas tabata duna formacion na studiantenan Palestino na Malasia.

Israel, mescos cu Union Europeo y Merca, ta considera e considera e movimento Islamista un organisacion terorista.

Fuente: EFE

