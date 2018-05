InfrAruba ta yudando acumula data pa miho planificacion pa futuro

“Nos ta aplaudi un sistema nobo. Nos team di scout pa control ta limita pues nos no tin e wowonan tur caminda pa controla tur cos. Esey kiermen for di construccion ilegal, buraconan den caminda y otronan. E sistema aki sigur lo bay yuda nos pa acumula data pa asina analisa con nos ta bay planifica mas miho pa futuro,” director di DOW Marlon Croes ta expresa den cuadro cu lansamento di e portal nobo InfrAruba.com.

E acogida pa locual ta e portal nobo Infraruba.com – bou iniciativa di Ministerio di Desaroyo Teritorial, Infrastructura y Medio Ambiente – ta hopi mas grandi di locual a wordo spera. Te cu awe tin 181 keho cu a wordo entrega via e portal aki relaciona cu camindanan kibra/insigur, infrastructura publico sin mantencion, sushi di negoshinan y mas. InfrAruba ta hayando data cu no tabata bisto antes. Manera kehonan drentando di bisiñanan cu ta laga nan awa sushi core den caya cual ta un keho cu a presenta su mes hopi biaha caba. Tambe tin kehonan riba sushi di mascotanan y bestianan morto riba caminda. Yenando e formulario riba InfrAruba.com ta haci cu por medio di un raport oficial asina ta yuda resolve e casonan aki mas rapido posibel. InfrAruba ta demostrando cu e informacion cu pueblo ta brinda ta informacion valioso cual ta yuda guia maneho y gobernacion a base di echonan y datonan realistico.

E balor di esaki ta algo incalculabel.

Un plataforma innovativo

Segun gobierno a trece dilanti siman pasa, Infraruba.com ta un iniciativa inovativo den nos region cu ta brinda e comunidad e oportunidad pa ta extra wowonan y eherce control necesario cerca un meldpunt cu tin su centro na e Task Force di Bureau City Inspector. Manera conoci, mediante ministerio di Husticia y ministerio di Desaroyo Teritorial, Infrastructura y Medio Ambiente, a duna e tareanan necesario na City Inspector tambe pa por funciona cu un man un tiki mas conforme e autoridad necesario pa asina por actua den diferente ocasionnan. “E tin cu bay den tal manera tambe cu e no lo agota nos presupuesto. Na DOW nos tin cu bay cu mantencionnan regular na 80% pa buffer e problemanan, e 20% nos lo traha via e sistema aki. E practica den e proximo dos luna ta bay duna nos un miho bista pa wak con nos lo sigui planifica,” segun director di DOW.

Cierto camindanan cu tin hopi keho cu ta bayendo den mal calidad ta por ehempel na Noord bayendo direccion di JR Autocenter despues cu bo pasa e luz di trafico dilanti warda di polis. DOW ta haci su analisis debido por ehempel den e caso aki pa constata cu no djis mester yena buraco pero cu kisas mester bin henter un capa nobo anto esaki mester keda presupuesta y planifica. Cu un sistema nobo manera InfrAruba, DOW – cu ta un di e instancianan cu ta sostene InfrAruba – awo por cuminsa na dedica un atencion riba esaki ora cuminsa haya datos pa planifica na un manera structura. “Si tin un area unda tin buraconan identifica, bo por planifica bo ruta mas miho na con bo ta yega y ataka e problema na un manera mas eficiente, con pa baha gastonan y haci hopi mas trabao,” sr. Croes ta comenta. DOW ta reconoce cu e sistema aki lo ta receptivo pa hopi critica y pa nan esaki ta un reto grandi tambe pa nan bay opera riba un siguiente nivel.

Raporta facil, rapido y eficiente

Si bo a mira por ehempel un caminda den estado peligroso, bo ta simplemente subi e website, escoge e categoria di infrastructura den e caso aki y click ‘Raporta Aki.’ Siguientemente bo ta haya un opcion pa escoge kico bo kier raporta bao categoria di Infrastructura y bay pa e siguiente pagina. Bo ta yena e caya, adres y selecta e districto unda cu bo a mira e infraccion. Bo lo haya un mapa di Geolocation pa ahusta e sitio exacto riba e mapa. Bo ta haya un opcion tambe pa pone un orario si ta necesario hunto cu un potret of corto video di e infraccion. Bo por describi algun otro cos tambe den forma di testimonio y no ta necesario pa inclui bo nomber, pues bo por keda anonimo si ta desea. Ta necesario si pa verificacion di un submission real, pa yena un email adress valido cual lo permanece anonimo pa publico. Despues bo ta haya e chens pa controla bo submision y bo ta cla. Manera cu e peticionnan ta drenta, esakinan ta keda categorisa y tur departamentonan di gobierno concerni lo tin miho bista riba tur punto y con pa actua.

Manera menciona anteriormente, hunto cu e departamentonan, bo lo por sigui e proceso aki online con lihe e problema ta wordo resolvi y haya notificacion tambe di esaki riba con el a wordo soluciona y con largo el a dura. E meta ta pa e servicio bay di e forma aki online pa tur data cuminsa wordo digitalisa. Sinembargo si pa un motibo of otro bo no por uza e plataforma online, tin e opcion pa yama e departamento concerni cu locual bo kier raporta y lo tin un asistente cu lo yuda bo raporta via telefon.

