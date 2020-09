Informacionnan cu lo trece na Parlamento no lo cambia pero tin mas casonan a bin aserca

Diaranson mainta prome cu e reunion publico e di dos rond cuminsa Minister Marisol Lopez Tromp a sali y duna un entrevista chikito na prensa. E mandatario a bisa e t’ey presenta pa scucha tur e preguntanan. E prome reunion a wordo yama pa un desconfiansa pero tur cos awor aki por cambia y ta depende na parlamento paso mi no por premira ainda ki pregunta mi lo haya, ya cu e prome tanda a pasa y e dos tanda apenas a start y a keda geschorst, y si nan tin mosionnan pa trece dilanti esaki lo resulta den e di dos tanda.

Minister Marisol a bisa cu e lo sigui trece informacion na parlamento y pueblo nada no a cambia di loke mi ta bay trece dilanti es mas tin cosnan a bin aserca, e meta dimi ta pa trece un transparencia y claridad y como minister ma haya un mosion di desconfiansa, y esaki no ta algo chikito y e motibonan cu a wordo poni pa esei tempo a mustra cu varios di e punto cu a keda poni como motibo a keda exponi y via caso di corte manera ta asina a wordo treci dilanti. E.o parti di utv cu parke arikok, parti di serlimar grandisimo pakico e partido a bisa e no tin confiansa mas den mi y hues mes a bisa e ta na su luga pa duna serlimar 1 aña y mei mas pa draai pa cubri su debe y organisa nan mes paden. Pa loke ta contractnan fantasma ma haya mas pregunta di miembronan di parlamento y ma contestanan y tur e contestacion ta drenta parlamento. A haya pregunta di serlimar, tereno, port city, arashi, incinirator y medio ambiente y ta contesta durante reunion.

Comments

comments