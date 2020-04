Informacion y formulario pa huurgrond obtenibel online via www.dip.aw

Ministerio di Desaroyo Teritorial, Infrastructura y Medio Ambiente conhuntamente cu Departamento di Infrastructura y Planificacion (DIP) y Departamento di Naturalesa y Medio Ambiente (DNM) a anuncia inicio di periodo di inscripcion y re-inscripcion di pa terenonan pa huur. Esaki ta conta pa tur ciudadano interesa pa planta y/of cu ta plantando.

Minister di Desaroyo Teritorial, Infrastructura y Medio Ambiente Marisol Lopez – Tromp den un rueda di prensa dialuna mainta a elabora riba e hecho cu nos Pais ta pasando den un temporada dificil pa loke ta e situacion di COVID-19. Pa cual aworaki ta importante pa enfoca riba kico nos mes como pueblo por haci pa yuda recupera un parti di nos economia a traves di entre otro planta alimento.

E situacion

Actualmente tin diferente ciudadano cu tin tereno huur cu a acerca DIP pa “follow – up” riba nan peticion y/of paga pa locual cu nan tin caba. Sinembargo, durante e ultimo tempo DIP no por a atende cu esaki manera debe ser pa motibo cu tabata atende cu e lista di terenonan pa cas. Aworaki cu e aspecto di terenonan pa cas ya ta canando bon pa dos aña caba, ta toca turno pa atende cu e lista di terenonan pa huur (huurgrond).

Riba e mapa di Aruba tin indica e diferente area y destinacionnan planifica pa esakinan. E areanan indica como “landelijk” (color geel), ta e terenonan cu por uza pa agricultura/ plantacion den e temponan nos dilanti. E terenonan aki ta ubica den diferente bario y districto.

Kico ta tereno huur?

Tereno “huurgrond” ta un tereno di Gobierno y no ta bira di e ciudadano (peticionario). E ta un tereno di Gobierno cu bo ta uza por ehempel, pa planta y pa cria di bestia. Den e caso aki ta enfocando riba e parti di plantacion y e acuerdo aki ta wordo cera pa 5 aña.

Na e momentonan aki, DIP tin un lista di casi 1300 persona cu durante e ultimo 10 añanan tin tin huurgrond. Sinembargo no ta na altura si tur e hendenan aki ta plantando, cuanto tin cu no ta interesa mas den dje of cuanto di e acuerdonan aki a vence y ta desea di prolonga esaki.

Pesey a tuma e decision pa DIP inicia cu un proceso nobo pa inscribi of re-inscribi pa tereno huurgrond. E ta importante pa cada ciudadano cu tin un huurgrond cu nan acuerdo a vence pa haci uzo di e oportunidad aki pa DIP tin un bon bista di e situacion actuall.

Considerando cu tin shelter in place, a opta pa laga e peticionarionan haci e proceso di inscripcion y re-inscripcion pa huurgrond online via e siguiente pasonan:

Bishita www.dip.aw y scroll bay abou

1. Click caminda tin e poster di “Ban sembra awe, pa cosecha mañan”

2. Descarga (download) e formulario pa huurgrond (sea ta pa inscribi of re-inscribi)

3. Yena e formulario y rekisitonan

4. Deposita pago online of haci pago na banco (cuenta di banco ta riba e formulario)

5. Agrega tur rekisito hunto cu prueba di pago

6. Email e formulario completo y rekisitonan na re-inscripcionhuur20@dip.aw of inscripcionhuur20@dip.aw

Pa cualkier informacion, porfabor acudi riba e pagina di Facebook di Directie Infrastructuur en Planning – DIP pa tur informacion actualisa.

