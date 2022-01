Por medio di e comunicado DOW ta desea di informa nos comunidad riba e situacion na Bubali plas y e planta di purificacion di awa RWZI.

Bubali Plas ta un saliña (wetland) mescos cu e saliñanan dilanti di hotelnan. Pa añas e saliñanan ta un punto mas abao y cu ta colecta awa di yobida prome cu bay lama.

Den aña nan setenta a construi un planta di purifacion na Bubali. E awa procesa ta bay den e saliña y e saliña den transcurso di aña nan a crece bira Bubali Plas cu nos conoce awe. Bubali Plas a trece hopi vegetacion, pisca y ta atrae hopi especie di parha. Bubali Plas su habitat a cambia di un saliña pa un awa permanente y cu esaki tin un biodiversidad mas diverso y consistente.

Pa mantene Bubali Plas ta rekeri un bon nivel di awa continuo den e plas. E nivel di awa den Bubali Plas mester ta sostenibel den temporada di awacero y secura.

Pa es motibo den e periodo di 2000 pa 2005 DOW a traha un kanal pa saka e awa y tambe a pone un sluis den e kanal pa por garantisa un nivel minimo di awa y un nivel maximo na unda no ta molestia e vecindario. Tambe e sluis mester preveni entrada di awa di lama den e plas ora cu nos conoce lama halto.

Desde cu a instala e sluis e procedura standard pa habri e sluis ta como lo siguiente:

1. Ora nos ta spera hopi awacero pa nos por crea un buffer dependiendo riba e nivel di awa na e momento ey;

2. Ora nos tin un nivel di awa cu ta surpasa e nivel maximo y molestia e bario di San Miguel y Keito;

Nos kier a sigura comunidad di Aruba, cu ora habri e sluis esaki ta un standard procedura di basta tempo caba y cu nos ta segura comunidad di Aruba cu e no ta dañino pa medio ambiente ni pa nos beachnan.

Den temporada di secura pa por sigui mantene e plas su nivel di awa nos tin cu deposita awa procesa di RWZI Bubali den Bubali Plas.

Durante di dos mitar di 2021 Aruba a conoce un temporada di awacero mas largo cu normal, y esaki combina cu algun otro factor contribui na hisa e nivel di awa den e plas cu mas frequencia cu normal. Esaki a yena e saliñanan y tambe Avenida Nelson O. Oduber cu a yena cu awa cual a cruza causando molester na barionan di San Miguel y Keito cu mas frecuencia. Pesey a habri e sluis cu mas frecuencia tambe pa alivia e barionan concerni.

Apesar cu RWZI Bubali tin su reto nan tecnico, DOW no ta opta pa manda na ningun momento awa di riolering sin procesa pa lama via di Bubali plas, esey simplemente no ta berdad. Ademas Bubali Plas tin un funcion di procesa e awa na un manera natural por medio di e mata nan cu tin den e plas.

Un otro reto cu DOW tin adicional ta cu awor tin un bloei di waterhyacint y esaki ta ocasiona un overlast ora nan tapa e plas y ta muri, cual tambe ta afecta e calidad di awa den e plas. Un danki na FPNA cu nos a yega na un acuerdo pa asina dentro di poco nos por cuminsa remove nan.

Por ultimo nos kier a menciona cu DVG y DNM ta tuma muestra continuamente den lama na e boca di kanal pa asina por midi e awa riba e calidad di bacteria.

Nos ta spera cu nos por a duna suficiente informacion di status di e situacion actual na e planta di RWZI na bubali, e situacion ta bao di control y pronto lo cuminsa cu inversion nobo den e planta pa mehora su capacidad y stabilidad.

