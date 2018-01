Informacion tocante aplicacion pa Arubalening

Studiantenan cu kier bin na remarca pa un Arubalening entrante Augustus 2018, tuma bon nota di e proceso di aplicacion, como tambe e diferente deadlines.

Arubalening Portal

Aplicacion pa Arubalening ta bay via di e Arubalening Portal.

E prome paso ta pa crea un Arubalening Account. Cu e Arubalening Account e studiante por login den e Arubalening Portal pa asina haci entrega di e diferente pruebanan rekeri.

Deadlines

Deadlines pa bin na remarca pa un Arubalening entrante Augustus 2018:

Crea un Arubalening Account

10 di Maart 2018

Entrega (upload) via e Arubalening Portal un prueba di:

[1] persoonsnummer, [2] adres, [3] periodo di inscripcion na Land Aruba

20 di Maart 2018

Entrega via e Arubalening Portal:

[4] formulario digital di aplicacion

23 di Maart 2018

Entrega (upload) via e Arubalening Portal un prueba di:

[5] vooropleidingsdiploma, [6] bankgegevens, [7] bewijstuk toelating

10 di Juli 2018

Pa finalisa e aplicacion e studiante tin cu entrega su verklaring tot toekenning y overeenkomst tot geldlening (2x) via post na Directie Financien, t.a.v. dhr drs. D. Werleman, Camacuri 2, Oranjestad Aruba.

Link pa Arubalening Portal

Riba e pagina [Arubalening Portal] por haya tur informacion di henter e proceso di aplicacion como tambe e links pa registra y/of login den e portal.

Si ta haci uzo di e “top menu” di nos website, please tuma bon nota di e link corecto pa e Arubalening Portal:

Arubalening Portal ta pa e studiante.

LOGIN ta solamente pa personal di DEA.