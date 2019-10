Informacion riba studentenhuisvesting na Groningen, Leeuwarden y Emmen

Groningen y Leeuwarden mescos cu otro ciudad na Hulanda, conoce un scarsedad enorme di camber pa studiante, mientras cu interes bou studiantenan pa bin studia na e ciudadnan aki ta hopi grandi. Na Emmen compara cu Groningen y Leeuwarden ta mas facil pa haña un camber, pero pa Emmen tambe mester inscribi na tempo pa hanja un camber. Sra. Donna van Heukelem-Kock mentor di e ciudadnan Groningen, Leeuwarden y Emmen ta enfatisa e importancia pa studiantenan cu tin pensa di bin studia na Groningen, Leeuwarden y Emmen pa cuminsa busca camber na tempo. Si ta bin studia na Hulanda for di 2020 enadelante mester cuminsa busca vivienda na Hulanda y inscribi cerca diferente instancia for di awor caba, pa asina cuminsa acumula punto. Mas punto tin acumula mas chance tin pa haya camber bon y

‘pagabel’. Ta conseha studiantenan en general pa cuminsa inscribi for di nan voorexamen-klas. Por haci uso di diferente manera pa yega na un camber na Groningen, Leeuwarden y Emmen. Ki opcion tin pa Groningen? SSH Stichting StudentenHuisvesting SSH ta un organisation cu ta huur camber specificamente pa studiantenan cu ta bin for di exterior di Hulanda. Studiantenan por cuminsa registra y inscribi nan mes asina cu nan haci 16 aña. Un persona por registra solamente si e ta biba pafo di Hulanda. Check nan website https://www.sshxl.nl/steden/groningen/map, Kamernet Groningen Kamernet Groningen tin camber, studio y appartemento. Mas largo un persona ta inscribi, mas hopi punto e ta acumula pa un vivienda. Check nan website https://kamernet.nl/huren/kamer-groningen, Lefier Lefier tin cas y camber specificamente pa studiantenan. Tene bon na cuenta cu mester inscribi como “kamerzoekende”. Den e caso aki inscripcion cerca Kamernet Groningen no ta necesario pero toch ta recomendabel. Check nan website https://www.lefier.nl/ik-zoek/, Nijestee. Tur cas/camber/studio di Nijestee ta wordo publica via Kamernet. Den e caso aki inscrip-cion cerca Kamernet Groningen si ta necesario. Mas largo un persona ta inscribi, mas hopi punto ta acumula pa un Vivienda. Check nan website https://www.nijestee.nl/, Campus Groningen. Tambe cerca Campus Groningen por busca camber. Mas largo un persona ta inscribi mas previlegio pa haya un bon camber tin. Check nan website https://www.campusgroningen.com/, The Village (huis van verhuur) Huis van verhuur ta verhuur camber riba un compleho cu yama The Villa pa periodo di 1 aña maximo (short stay). Check nan website https://www.thevillagegroningen.nl/, CareX Groningen

Carex ta verhuur cas, camber, studio y apartemento pa periodo di 6 luna so (short stay). Nan ta trata di yuda den casonan mas urgente. Por inscribi via nan website

http://www.carex.nl/pandzoekers/tijdelijke-huur/

Ki opcion tin pa Leeuwarden? NHLStenden. Si un studiante ta bai studia na Stenden, por huur un camber pa un aña cu ta situa riba of no mucho leu di nan campus. Pero nan tambe ta exigi cu bo ta inscribi hopi tempran. Den e caso aki e studiante tin cu tene cuenta cu e tin cu muda despues di un aña. Check nan website www.nhlstenden.com, Windmillcampus Windmillcampus ta huur studio den vecindario di e campus di NHLStenden. Pa bin na remarca pa un studio inscripcion ta necesario. Check nan website www.windmillcampus.nl, Studenten woningen Leeuwarden Studenten woningen Leeuwarden ta un website caminda studiantenan cu ta bai studia na Leeuwarden por busca camber. Check nan website www.studentenwoningenleeuwarden.nl. Ki opcion tin pa Emmen? NHLStenden. Si un studiante ta bai studia na Stenden, por huur un camber pa un aña cu ta situa riba of no mucho leu di nan campus. Pero nan tambe ta exigi cu bo ta inscribi hopi tempran. Den e caso aki e studiante tin cu tene cuenta cu e tin cu muda despues di un aña. Check nan website www.nhlstenden.com, Kamernet Emmen. Kamernet Emmen tin camber, studio y appartemento. Mas largo un persona ta inscribi, mas hopi punto e ta acumula pa un vivienda. Check nan website https://kamernet.nl/huren/kamer-emmen, Domesta. Domesta ta ofrece camber den un compleho pa studiante na Emmen. Cerca Domesta por inscribi

asina cu e studiante tin 18 aña. Mas largo un persona ta inscribi, mas chance e tin pa haya un camber. Fuera di e opcionnan menciona un studiante ta liber pa acerca makelaarnan. Tin diferente makelaar na Groningen, Leeuwarden y Emmen cu ta huur camber/studio na studiantenan. Tene cuenta cu esaki ta un opcion mas caro. Mester paga e makelaar pa su trabao y un borg ta wordo stipula a base di 1 of 2 luna di extra huur. Tambe ta bon pa menciona cu tin makelaar ta exigi por ehempel cu un per-sona mayor di edad y recidencia na Hulanda para garantia pa e pago di huur. Mayoria organisacion menciona tin un facebook page. Like nan facebook page pa keda informa di e ultimo desaroyonan. Por ultimo Donna van Heukelem-Kock ta conseha e studianten cu si ta bai huur un camber prome cu yega Hulanda via makelaar, pa corda lesa e contracto hopi bon. Check kico ta wordo palabra, especialmente e debernan y e derechonan. Si tin duda riba e contenido di e contracto busca ayudo huridico. No core firma! Pa mas informacion por tuma contacto libremente cu Donna van Heukelem-Kock via telefon y WhatsApp nr. +31(0) 652025461 of e-mail na [email protected] of manda un message via e facebookpage di POC Groningen of Leeuwarden. Nota pa redacion: E potret ta cortesia di Cas di Aruba

Comments

comments