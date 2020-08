Informacion relaciona cu e incinerator riba Parkietenbos

For di nos fuente nan nos a ricibi lo siguiente referente e Incinerator (chiquito) ariba Parkietenbos cu a wordo cumpra for di un compania renombra na Inglaterra:

E incinerator a wordo instala completo for di December 2019, diferente test nan a wordo hasi pa por a set esaki y entrege na Serlimar. Na januari 2020 a start e incinerator y a hasi test nan y a kima Slip, carcas nan y medische afval como prueba.

Despues di esaki a warda ariba Serlimar pa accomoda e edificio unda e incinerator ta instala pa cumpli cu rekerimento nan necesario di brandweer etc. pa por opera na un manera safe.

Den juli a cuminsa haci algun test mas pa finalisa cu e settings nan di e incinerator pa e por cuminsa opera manera planea ora e hinder vergunning ta cla.

Diferente cos nan a wordo menciona den prensa referente cu e incinerator ta den operacion y ta un peliger pa e bario y hasta pa aviacion, e incinerator NO ta den operacion, e incinerator NO ta, ni lo por forma un peliger NI pa e bario NI pa aviacion. Al contrario e ta significa alivio pa e barrio pa motibo cu locual ta sali for di dje ta wordo purifica mane ta splica aki bao.

Tambe a wordo menciona cu a tende diferente explosion y cu a sinti holo di cadaver etc. E dia en cuestion no a kima nada, a start e incinerator bashi pa mas of menos 45 minuut cu brandweer standing by pa hasi algun settings.na ningun momento no tabata niun explosion, no na e incinerator. Tur test cu a wordo hasi ta cu brandweer standing by paso tambe a wordo menciona cu si tin sprinklers in place, e no ta in place ainda esey ta e motibo cu brandweer ta standby. Referente professional nan, for di inglaterra a bin 4 biaha professional nan for di Inglaterra pa hasi testnan y pa certifica un grupo di professional nan di Aruba.

E incinerator aki a wordo cumpra principalmente pa kima slip (afval humano) hunto cu un dryer.

E ta un proceso hopi moderno y full automatisa, e dryer ta seca e slip te na 50% moist y via un conveyor belt e ta manda e slip den e incinerator su autoloader, e auto loader ta pusha e slip hinka esaki den e incinerator cu ta kima e afval y saca shinishi den e parti abao. E shinishi cu sali ta entre 3 y 5% di e total cu ta wordo kima. E shinishi aki no ta toxico y ta wordo saca tur mainta.

E proceso ta sigui e gas ta bay den e secundary chamber cu ta kima e toxic di e gas y ta mande pa e sigiente modulo cu ta e heat exchanger, e heat exchanger ta separa e heat for di e gas y ta manda e heat pa e dryer como energia pa e dryer por funciona. Dus e dryer no ta consumi energia externo sino for di e calor cu e incinerator ta produci.

For di e heat exchanger e gas ta wordo manda pa e Pollution Control System cu ta purifica e gas prome cu e wordo manda den e tubo di escape. E Pollution Control System ta usa Lime Powder pa e filters nan cu ta pa yuda e proceso di purifica.

E gas final ta sali practimente sin holor y limpi.

Na Boneiro y Corsow tin machine di e mesun compania aki ta operando exitosamente.

