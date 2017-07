Informacion pa studiantenan biahando pa Hulanda

Den transcurso di e siman nos dilanti mas cu 200 studiante lo ta rumbo pa Hulanda pa inicia nan periodo di estudio na HBO of WO.

Manera ta custumber, Departamento di Enseñansa Aruba (DEA) ta yuda organisa e biahe aki pa studiantenan por medio di un ticket di biahe. E cantidad di ticket cu ta wordo reserva ta a base di un “schatting” na momento cu resultado di graduacion ta wordo finalisa. Historicamente studiantenan ta bula riba varios fecha segun disponibilidad di cupo riba e buelonan. Departamento di Enseñansa Aruba (DEA) seccion Studiefaciliteiten ayera anochi dia 26 di Juli a constata cu no a ricibi for di e agencia di biahe y KLM 20 ticket di 20 studiante. Ta trata aki di 20 studiante cu a cumpli na tempo cu tur rekisito pa por bin na remarca pa un ticket di biahe, y a purba di ubica nan hunto cu e otro 180 studiante biahando dia 31 di juli.

Esaki a sosode despues cu DEA ayera atardi a publica un anuncio riba su website y Facebook page cu a caba di ricibi e tickets di biahe pa Hulanda for di e agencia di biahe, y cu e studiantenan cu a cumpli na tempo cu tur rekisito pa por bin na remarca pa un lening reisticket, lo por pasa busca nan ticket.

DEA den onderhandeling cu e agencia di biahe, a trata na logra pa e 20 studiantenan aki forma parti di un buelo cu tambe lo tin como fecha di yegada na Amsterdam dia 1 di Augustus proximo. Sinembargo e agencia di biahe a informa na DEA cu no tin mas luga.

Inmediatamente, ayera anochi ainda, DEA a busca contacto via telefon cu e 20 studiantenan aki pa splica nan di e situacion cu a surgi. Mester remarca cu na e momento ey e seccion no a logra di haya contacto cu 5 di e 20 studiantenan aki.

DEA a comunica cu e studiantenan cu lo sigui onderhandel cu e agencia di biahe y lo informa e studiantenan mas pronto cu ta posibel pa ki fecha nan lo tin reserva.

E peticion di DEA na e agencia di biahe ta pa acomoda e grupo di 20 studiante aki hunto riba un solo vuelo. Tur cos ta keda sinembargo na e disponibilidad.

Nos ta lamenta cualkier inconveniencia cu e cambio di fecha aki por causa pa tanto e studiante, su mayornan, e mentoren y POC’s. DEA lo keda den contacto cu tur esnan concerni pa comunica tur informacion necesario.