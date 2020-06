Informacion Online pa studiantenan cu ta bay Hulanda

Arubahuis conhuntamente cu Departamento di Enseñansa Aruba (DEA) e aña aki ta organisa diferente sesion di informacion online, special pa tur esnan cu ta preparando pa bay studia na Hulanda entrante augustus 2020.

E programa lo consisti di: Webinars, Online Q&A sessions y Online Meet & Greet.

Webinars

Ta organisando dos webinar unda cu lo duna tur e informacion necesario di Arubalening, studiefinanciering di DUO, informacion di seguro y vivienda, asuntonan di uitschrijving na Aruba, e vuelonan organisa y guia y sosten di Arubahuis. Tambe lo elabora riba e situacion di COVID- 19 na Hulanda.

E webinars ta conta cu contribucion di Zorgverzekeringslijn, SVB Nederland, InsureToStudy, Discovery Travel, KLM, Aruba Airport, Censo Aruba y AZV.

E prome webinar, 1.0 “Prep-Smart”, lo tuma luga diamars dia 23 di juni, mientras cu e di dos webinar, 2.0 “Holland-Bound”, lo tuma luga diamars dia 30 di juni proximo. Ambos lo ta di 2:00 pa 3.30 di merdia (ora di Aruba).

Participacion na e webinars ta completamente gratis. Sinembargo ta rekeri pa registra pa participa na cada webinar. Pa informacion y registracion mester acudi na website www.ea.aw y busca #StudiaNaHulanda Online Events.

Online Q&A cu scol

Arubahuis lo facilita algun sesion di “Online Q&A” cu representacion di algun scol na Hulanda na unda cu lo tin oportunidad pa haci tur pregunta pa loke ta e scol y estudio. Ta trata aki di Hogeschool Rotterdam, De Haagse Hogeschool, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Hogeschool van Amsterdam y Fontys Hogescholen.

Participacion na e “Online Q&A’s” ta completamente gratis. Sinembargo ta rekeri pa registra pa por participa. Pa informacion y registracion mester acudi na website www.ea.aw y busca #StudiaNaHulanda Online Events.

Ta importante pa remarca cu Arubahuis ta den contacto cu diferente otro scol pa mira e posibilidad pa planea mas Q&A pa studiantenan for di Aruba. Sinembargo esaki ta depende di e disponibilidad di e scol y di e cantidad di futuro studiante pa e scol. Pa e motibo aki Arubahuis ta conseha tur studiante pa informa cu nan futuro scol si nan mes lo organisa algun sesion di informacion online.

WWW.EA.AW, WWW.ARUBAHUIS.NL, +297 528 3400, STADIONWEG 37, ORANJESTAD, ARUBA

Online Meet & Greet cu Mentor y POC

Arubahuis lo facilita algun “Online Meet&Greet” cu e mentor y opvangcommissie (POC) di e diferente ciudadnan na Hulanda. Aki lo tin oportunidad pa cera conoci cu e team y intercambia di informacion pa loke ta opvang 2020 y e experiencia di biba y studia na e ciudad of regio.

Invitacion y registracion pa e “Online Meet&Greet” ta bay via e Mentoren na Hulanda. Pa e schedule completo y detayes di cada Meet&Greet mester acudi na website www.ea.aw y busca #StudiaNaHulanda Online Events.

Mas informacion

Pa mas informacion relaciona cu Studiamento (na Hulanda) of Arubalening, por acudi na website Enseñansa Aruba www.ea.aw.

Tambe por sigui e social media pages (facebook y instagram) di ambos Departamento di Enseñansa Aruba @educationaruba y Onderwijszaken Arubahuis @onderwijszakenarubahuis pa keda up to date cu tur informacion oficial.

WWW.EA.AW, WWW.ARUBAHUIS.NL, +297 528 3400, STADIONWEG 37, ORANJESTAD, ARUBA

Comments

comments