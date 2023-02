SKOA ya caba ta den ful swing aceptando aplicacion di muchanan cu ta bay cuminsa kleuter y tambe di ruman di alumnonan di SKOA. Pronto lo cuminsa acepta aplicacion general pa tur scol di SKOA.

Pa locual ta trata e aña escolar nobo di 2023-2024 tin cambionan den e suma di contribucion di “schoolgeld y airco geld” pa e scolnan di SKOA. Esaki ta importante pa mayornan ta na altura di dje pa asina por completa tur aplicacion di muchanan debidamente. Esakinan ta e tarifa nobo di contribucion di mayor pa e aña escolar binidero:

● Pa kleuterschool schoolgeld ta Awg. 250,- y aircogeld ta Awg.150,-

● Pa basisschool schoolgeld ta Awg. 275,- y aircogeld ta Awg.150,-

● Pa mavoschool schoolgeld ta Awg. 350,- y aircogeld ta Awg.150,-

Ta importante pa mayornan ta bon informa di e rekesitonan di SKOA pa por (re)inscribi exitosamente. E rekisito pa por haci (re)inscripcion pa aña escolar nobo pa 2023-2024, ta cu mester tin e contribucion di “schoolgeld y airco geld” completamente paga di aña escolar 2022-2023. Mayornan cu ta desea pa haci peticion pa un areglo di pago por haci esaki entrante 1 di april 2023.

Pa mayornan cu no (re) inscribi nan yiunan na tempo of cu no ta cumpli cu e rekisitonan di SKOA por tin consecuencia caminda e aplicacion por wordo cancela. Esaki por resulta cu e mucha no ta bay tin su luga sigura pa e proximo aña escolar. Pa preveni esaki SKOA ta conseha pa mayornan haci aplicacion na tempo pa asina (re) inscribi nan yiunan debidamente, pa asina sigura nan luga na un scol y cumpli cu su derecho na enseñansa.

Pa mas informacion tocante aplicacion y contribucion di mayor por bishita nos website www.skoa.aw of por yama na liña directo 5231800 durante orario di oficina.