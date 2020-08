Informacion importante tocante pago di bijstand diasabra awo

En conexion cu e siguiente pago di bijstand cu ta tuma luga diasabra awo 8 di augustus 2020, Departamento di Asunto Social (DAS) ta haciendo tur e preparacionnan necesario pa asina esaki por cana sigur y segun e normanan stipula door di Departamento di Salud Publico (DVG) y Gobierno di Aruba.

Tapaboca obligatorio

Pa e pago por cana sigur y agradabel pa tur persona, uzo di un tapaboca ta obligatorio. Sin tapaboca no ta permiti pa drenta e localidadnan di pago.

Distanciamento social

DAS, un biaha mas a pidi cooperacion di DOW pa pone tent parti pafo na algun localidad cu no ta brinda suficiente sombra na e clientenan na momento di warda nan turno pa pasa paden. DAS kier pidi e cooperacion di tur persona cu ta para pafo pa por fabor practica e “distanciamento social” di minimo 1,5 meter.

No ta permiti mucha y 1 hende pa bay cobra

Mucha no ta wordo permiti pa drenta ningun localidad di pago y pesey DAS kier haci un suplica na tur cliente pa por fabor no bay cu mucha. Tambe ta haci un suplica pa solamente 1 persona bay cobra, naturalmente por tin excepcion pero unda ta posibel, por fabor haci esaki tambe.

Si no por bay cobra

Si pa cualkier motibo bo persona no por bay cobra diasabra awo, por fabor apunta un apoderado mas lihe cu ta posibel. Pa por regla esaki, e apoderado mester acudi sea diahuebs of diabierna awo na DAS O’stad cu ID di ambos y un carta di autorisacion.

Final

Si bo persona tin cualkier pregunta of duda por tuma contacto cu seccion di bijstand na telefon 528-1100 of 528-1110. DAS ta riba facebook y tur update ta wordo comunica via su pagina Departameto di Asunto Social, ‘like’ nos pagina esaki y keda na altura tur cambio rond nos servicio.

