Dienst Warenkeuring en Hygiene (DWH) di Departamento di Salud Publico cu ta encarga cu otorgamento di e carchi di salud of tambe yama “carchi berde” ta informa.

Debi na problema tecnico entre DVG y Censo na e momento aki DWH no por duna e servicio di confirmacion di identidad via CENSO. Pa e motibo aki tur cliente cu ta acudi na nos servicio pa aplicacion of renobacion di un carchi di salud, mester presenta cu un ID valido. Es cu no tin ID valido mester trece nan paspoort of rijbewijs valido y tambe un papel di Censo Afl. 5,- pa por verifica su identidad y sigui e proseso di aplicacion of renobacion di su carchi di salud.

Dienst Warenkeuring en Hygiene na e momento aki no tin informacion riba cuanto tempo lo dura prome por duna e servicio aki. Nos ta pidi disculpa pa culakier inconveniencia cu esaki por trece cu ne.

Pa mas informacion por yama Dienst Warenkeuring en Hygiene na telefon 5224272/5224271 of mail nos na [email protected]

