Informacion importante pa votado y candidatonan en conexion cu eleccion KvK

Diamars awo dia 12 di december 2017 KvK ta tene su eleccion pa elegi miembronan nobo pa su directiva. Tur votadonan cu tin e derecho di voto ta wordo invita pa pasa di 9or di mainta pa 12or di merdia na e auditorium di KvK pa deposita nan voto. E eleccion lo wordo dirigi y supervisa door di e comision di eleccion di KvK.

Informacion pa e votadonan:

 E lista di personanan cu derecho di voto (votado) ta poni riba KvK su website (Grootbedrijf: http://www.arubachamber.com/images/pdf/Election/2017/ws-grootbedrijf-2017.pdf / Kleinbedrijf: http://www.arubachamber.com/images/pdf/Election/2017/ws-kleinbedrijf-2017.pdf).

 Prome cu 6 di december 2017 tur persona cu derecho di voto mester a ricibi un convocatorio (“oproep”) pa bin vota. Ta pidi tur votado pa presenta cu e oproep y un ID valido. Den caso cu no ricibi e oproep e votado por presenta dia di eleccion cu su ID valido y informa e Presidente di e comision di eleccion cu e no a ricibi e oproep. Lo verifica su derecho di voto y e votado lo ricibi un duplicado.

 KvK lo brinda servicio normal na cliente (di 8 am – 4.30 pm) y pesey ta haci un apelacion na un y tur, tambe cadidatonan pa minimalisa cualkier acto cu por obstaculisa e operacion di KvK y/o e fluho di cliente.

 E votado ta entrega e oproep na e Presidente di e comision di eleccion y lo ricibi un stembiljet y ta dirigi su mes na e stemhokje corespondiente (pa Grootbedrijf of pa Kleinbedrijf). Despues di a yena e stembiljet e votado ta deposita esaki den e stembus corespondiente (pa Grootbedrijf of pa Kleinbedrijf).

 Pa 12or en punto lo cera e votacion. Solamente e votadonan cu ta presente prome cu 12or y ta wardando nan turno lo wordo permiti pa caba di vota. Tur votado cu yega KvK despues di 12or no lo wordo permiti mas pa vota.

Informacion pa candidatonan:

 Candidatonan por ta presente na KvK dia di eleccion.

 Candidatonan por saluda y combersa cu e clientenan y/o votadonan y tambe por reparti material di promocion, pero no ta permiti pa haci entrevista y/o haci filmacion den e edificio di KvK, esaki ta posibel solamente pafo di e edificio of riba e balcon na prome piso.

 Por saca potret, pero ta pidi pa tene cuenta pa esaki no stroba y/o incomoda otro persona o clientenan.

 No ta permiti pa colga ni pega ningun material di promocion na e murayanan di KvK. Por pone banners y back drops solamente na piso 1 riba e gang, pero no ta permiti ningun material di promocion den e auditorium.

 Despues di e eleccion e comision di eleccion KvK lo conta e votonan. E resultado lo wordo publica den e Landscourant como tambe den algun di e corantnan local. E proces-verbaal di e zitting lo ta disponibel na KvK pa consulta pa un y tur.

 E tres (3) candidatonan cu ricibi mas voto (2 pa Grootbedrijf y 1 pa Kleinbedrijf) lo ricibi un carta for di e comision di eleccion KvK.

E candidatonan pa e eleccion ta:

– Grootbedrijf

 Wanda C. Broeksema

 Satish D. Daryanani

 Segundo J.A. Ecury

 John G. Eman

 Roslyn G. Vrolijk

– Kleinbedrijf

 Alexlindy Y.G. Croes

 Maria C. Croes

 Satish D. Daryanani

 Sandy R. Odor

Riba website di KvK www.arubachamber.com por haya mas informacion di e candidatonan y nan motivacion pa postula como miembro pa e Directiva di KvK pa e siguiente periodo. KvK ta contento di por conta cu un interes grandi di participantenan na e eleccion aki y ta manda un palabra di exito na tur e candidatonan.

Pa cualkier pregunta y/o mas informacion, nan por tuma contacto cu Secretariado KvK via e-mail [email protected] o via telefoon 582-1120.