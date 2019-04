Informacion importante di Hospital: Continuidad di cuido oncologico na Aruba

Desde 16 di april dr. Jonkhoff, e unico internista- hematologo/oncologo ya no lo ta laborando na Hospital. E lo sigui su carera profesional na Rotterdam, Hulanda desde 1 di mei. Sigur ta di lamenta cu Aruba y hospital ta perdiendo un hematologo/ oncologo cu hopi conocemento y experiencia. No lo ta facil pa soluciona e perdida aki pero ya pa algun luna Hospital intensivamente ta buscando un specialista den oncologia. Esaki no solamente na Hulanda sino otro paisnan tambe pero ainda no a logra haya un reemplasante fiho akinan na Hospital. Loke si ya a tuma luga ta diferente combersacion cu candidatonan potencial cu tin interes pa bin labora na Hospital di Aruba.

Na e momentonan aki Hospital por sigui brinda continuidad pa loke ta cuido oncologico cu por lo menos un oncologo reemplasante cu lo t’ey te cu luna di juni. Nos ta haciendo todo por todo pa haya un di dos oncologo reemplasante mas lihe cu ta posibel banda di tur e otro esfuersonan pa haya oncologo cu lo keda vast na Aruba.

Tur e “triages” pa loke ta oncologia lo sosode manera semper na e policlinica di oncologia cerca e oncologo reemplasante. Nos tin internistanan capacita y otro specialistanan cu tambe lo yuda unda nan por. Tambe nos tin e enfermeronan specialisa den oncologia cu lo yuda unda cu por teniendo semper e “safety” di e pashent na prome luga.

Hospital ta compronde cu e situacion aki ta uno hopi fastioso cu ta trece angustia y insiguridad cerca pashent y nan sernan keri cu a haya nan mes confronta cu un enfermedad cu por ta fuerte y sigur alarmante cu tin cu trata lo mas pronto cu ta posibel. Inconveniencia y tempo largo di espera lo ta inevitabel pero tratamento nan ya andando lo continua normal.

Den espera di un solucion definitivo y apesar di e situacion dificil aki Hospital ta sigui garantisa cuido oncologico di calidad halto y safe na nos pashentnan. Den casonan di excepcion lo manda un pashent oncologico den exterior despues di consulta cu e oncologo presente na HOH na e momento ey.

