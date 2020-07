Informacion di persona cu Corona Virus a lek riba media social

Diabierna for di oranan di atardi riba red social y un media social a keda publica un paspoort y informacionnan di un ciudadano. Den e informe aki por tuma nota ta pidi e comunidad pa tene cuidao cu un Señora cu tin corona virus y e ta coriendo den un auto y te hasta e plachi di number a keda publica. E publicacion aki a crea un panico den comunidad y cerca hopi a cuminsa Sali e pregunta con e informacion aki a bira publico cu ta kende a sake? Di biaha nos a aserca DVG y puntranan si ta nan a saca e informacion aki y nan a informa cu nan no a saca e informacion aki no sa di nada.

Pero via otro fuente nos a compronde cu den crisis team y e haltonan ya nan sa di e caso aki y tin un investigacion andando. Si e informe aki no a “lek” for di DVG e ora for di kende crisis team? Y of otro instancia rond di e crisis team? Crisis Team a bula cabes di Hoo awor ta kende su cabes lo keda bula ? Tin un peliger ey fo den e manera con ta saca e informacion aki cu potret y hasta pasport un secrecia dia hende. Pero si e caso ta berdad cu e señora no ta mantene su mes manera mester ta den cuarentena, mester a busca un solucion for di trempan con pa actua y gara e señora, pasobra durante conferencia esnan cu mag di papia den nomber di e crisis team ta papia di un boet pa esun cu no cumpli e ora nos ta spera cu esaki ta e caso tambe ora e señora keda gara.

