Informacion contra Abuso di Mucha organisa pa Kiwanis y Cruz Cora

Den siman ultimo,, Kiwanis Club of Aruba y Cruz Cora Aruba a bai over na di dos parti di nan campaña yama “No Sconde Mas”. E publico en general, muy en particular e habitantenan di San Nicolas a wordo libremente invita na Teresita Center pa scucha dos profesional, esta Sra. Trudy Hassel y Sra. Janine Rodriguez, den un sesion di informacion con pa señala abuso di mucha y kiko pa hasi.

E sesion di informacion a wordo teni den forma di un dialogo unda cu varios hende presente a lansa varios pregunta. Pediatra Dr. Rafael-Croes tambe ta un di e oradornan, pero lo ta presente durante di e siguiente luna.

Net prome cu vakantie grandi escolar e campaña di “No Sconde Mas” a ser inicia cu e meta pa trece e topico di abuso di mucha dilanti den un luz unda cu e por wordo discuti y papia den nos comunidad.

Den e periodo ey te awor a presenta varios comercial di television y social media cu a cubri Abuso Sexual, Abuso Verbal y Abuso Fisico. Tambe por a sigui e campaña aki den corantnan y tambe por a wak un entrevista tocante e tema delicado aki unda cu cu trahador social Sra. Janine Rodriguez a papia abiertamente tocante e problema y dicon casonan ta bira mas.

E siguiente sesion di informacion ta tuma lugar dia 5 di september 2018 na Centro di Bario di Noord entre 7’or pa 9’or di anochi y ta completamente gratis.

Un biaha mas un danki grandi na tur esnan cu ta hasi e campaña aki posibel; Setar/Telearuba, Fundacion Clinton Whitfield, WEB Aruba N.V., Diario, Awe Mainta y Bon Dia Aruba. Pero tambe un danki na e sostenedornan manera Sr. Fredis Refunjol, Sra. Trudy Hassell, Dr. Louise Rafael-Croes, Sr. Roderick ‘Rocco’ Franken, Sr. Robert Jeand’or, Sra. Shohaira Barnes- Da Silva, Sophie Petrocchi, Dr. Sharline Vis y Shiki.

Por sigui e campaña y fechanan di sesion den bario di “No Sconde Mas’ riba e paginanan Facebook di Kiwanis Club of Aruba y Red Cross Aruba.

Si tin cualkier compania cu kier sostene e campaña, por e-mail na: [email protected]

Aruba, ban hunto preveni Abuso di Mucha!

