E serie di sesion publico titula ‘Informacion bou Presion’, organisa pa Red Arubiano di Prensa Profesional (RAPP) den colaboracion cu Universidad di Aruba y Netwerk Mediawijsheid, ta sigui e siman aki cu su tercer sesion.

Den e sesion aki, Veiligheidsdienst Aruba lo ta representa pa su Interim Chief Security Officer Marylin Spangol-de Kort, cu lo papia tocante na ki manera desinformacion, deepfakes y atakenan cybernetico por afecta seguridad nacional.

E evento lo tuma lugar diamars 28 di Oktober 2025, pa 7:30 – 9:00 PM na Universidad di Aruba (LSB Aula). Entrada ta gratis.

E comunidad ta invita cordialmente pa tuma parti den e dialogo y sigui e conversacionnan cu periodistanan, expertonan y representante di institutonan na Aruba.

E serie aki ta dedica na crea dialogo riba e tema di desinformacion, su efecto riba seguridad nacional, y e manera cu nos por construi un comunidad mas resiliente contra noticianan falso, deepfakes y manipulacion digital. E tin como meta pa aumenta alfabetisacion di medionan di comunicacion y fortalece e habilidad di e publico pa mitiga desinformacion na Aruba. E ta un colaboracion entre Universidad di Aruba, Red Arubiano di Prensa Profesional (RAPP), cu apoyo di Netwerk Mediawijsheid y diferente (media) partners pa informa , educa y dialoga cu comunidad y fortalece e alfabetisacion riba e tema di desinformacion.