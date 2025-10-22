‘Informacion bou Presion’ ta sigui cu su segundo sesion na Universidad di Aruba

E serie di sesion publico titula ‘Informacion bou Presion’, organisa pa Red Arubiano di Prensa Profesional (RAPP) den colaboracion cu Universidad di Aruba y Netwerk Mediawijsheid, ta sigui e siman aki cu su segundo sesion.

Den e sesion aki, Stichting Deugdelijk Bestuur Aruba (SDGA) lo ta representa pa su presidente Anselmo Pontilius, cu lo papia tocante na ki manera desinformacion por afecta bon gobernacion y e base democratico di un pais.

E evento lo tuma lugar diahuebs 23 di Oktober 2025, pa 7:30 – 9:00 PM na Universidad di Aruba (Maria Convent Chapel). Entrada ta gratis.

E comunidad ta invita cordialmente pa tuma parti den e dialogo y sigui e conversacionnan cu periodistanan, expertonan y representante di institutonan na Aruba.

E serie aki ta dedica na crea dialogo riba e tema di desinformacion, su efecto riba democracia, y e manera cu nos por construi un comunidad mas resiliente contra noticianan falso, deepfakes y manipulacion digital. E tin como meta pa aumenta alfabetisacion di medionan di comunicacion y fortalece e habilidad di e publico pa mitiga desinformacion na Aruba. E ta un colaboracion entre Universidad di Aruba, Red Arubiano di Prensa Profesional (RAPP), cu apoyo di Netwerk Mediawijsheid y diferente (media) partners pa informa , educa y dialoga cu comunidad y fortalece e alfabetisacion riba e tema di desinformacion.