Durante e reunion general di PAMAC (Platinum Associate Membership Advisory Council) cu a tuma luga diaranson, a presenta un check di donacion balora na 20.000 dollar na Kinderhuis Imeldahof. E contribucion generoso aki a bin di Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA), cu 50% di e donacion financia pa Centro Aquila pa Excelencia den Crucero. Beth Hatt, e fundado di Aquila, ta un miembro platinum respeta di e Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA). E donacion aki ta den colaboracion estrecho cu e partnernan local, Aruba Ports Authority N.V. y Aruba Tourism Authority.

FCCA Foundation ta e area di accion social di e asociacion di crucero y ta dedica na mehora bida di e muchanan y e famianan den henter Caribe y Latino America. Door di traha estrechamente cu liñanan crucero, partnernan di destinacion y stakeholdernan di industria, e fundacion ta sostene un rango amplio di iniciativa, incluyendo den educacion, alivio despues di un calamidad y desaroyo di comunidad.

E donacion na Kinderhuis Imeldahof ta refleha e compromiso continuo aki pa duna bek na e comunidadnan cu ta aporta asina hopi na e experiencia crucero.

Aruba Tourism Authority (A.T.A.) tambe ta traha estrechamente cu Aquila y pa varios aña, a organisa varios sesion di entrenamento pa stakeholdernan local pa fortalece e preparacion pa crucero y calidad di servicio di e destinacion.

E trainingnan aki ta financia completamente door di A.T.A. y ta ofreci anualmente na e partnernan den henter e sector, for di operadonan di tour y e agentenan di waf te na e companianan di transporte y restaurantnan.

Apenas dialuna cu a pasa, como parti di e lead-up pa PAMAC, A.T.A. a organisa un entrenamento dedica pa su partnernan clave. E sesion di un ora y mey dirigi pa Aquila, a enfoca riba e industria di crucero awendia, investigando y preparando cu anticipacion, saca e maximo probecho for di bo reunionnan, e miho practicanan pa presenta bo producto, rednan mas leu cu e reunionnan y tambe e importancia di ‘follow up’ na tempo.

Ademas di e sesion mas recien aki, e topiconan di entrenamento den pasado tambe a inclui sostenibilidad reflehando e enfoke comparti di e industria crucero y Aruba riba turismo responsabel como tambe maneho di riesgo, sigurando cu tur partner local ta bon ekipa pa cumpli cu e normanan y e expectativanan evolucionando di e sector di crucero.

Tocante FCCA

Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA) ta un organisacion comercial sin fin di lucro cu ta consisti di 23 liña miembro cu ta opera casi 200 barco den laman di Florida, Caribe y Latino America. Funda na aña 1972, e meta di FCCA ta pa provee ​​un foro pa discucion riba operacionnan di crucero, desaroyo turistico, wafnan, operacionnan di tour, siguridad y otro asuntonan di e industria crucero. Door di fomenta mas comprendemento di e industria di crucero y su practicanan di operacion, FCCA ta busca pa construi relacionnan cooperativo cu su destinacionnan partner y pa desaroya partnershipnan bilateral productivo cu cada sector. FCCA ta traha cu gobiernonan, wafnan y tur representante di sector priva/publico pa maximisa gastonan di pasahero crucero, liña crucero y empleadonan di liña crucero, y tambe mehora e experiencia di destinacion y e cantidad di pasaheronan crucero cu ta regresa como bishitante stay-over despues.

Cruceronan miembro:

AIDA Cruises, Carnival Cruise Lines, Celebrity Cruises, Costa Cruises, Cunard Line Ltd, Disney Cruise Line, Explora Journeys, Hapag-Lloyd Cruises, Holland America Line, Margaritaville At Sea, MSC Cruises, Norwegian Cruise Line, Oceania, Cruises, Cruises Princess Cruises, Regent Seven Seas Cruises, Silversea Cruises, Royal Caribbean International, Seabourn, SeaDream Yacht Club, TUI Cruises, Virgin Voyages y Windstar Cruises.