Indignacion pa derame petrolero masivo na Trinidad y Tobago

PORT OF SPAIN, Trinidad and Tobago- Gruponan di defensa ambiental na Trinidad y Tobago ta bati alarma pa un derame di petroleo grandi na Chaguarama.

Den un video di algo mas cu’n minuut subi ariba Facebook, loke ta hala atencion ta un area grandi den awa cu al parecer, tabata preto.

“Tin un derame petrolero aki y e ta grandi. E ta parce manera un pool di petroleo. Henter e luga ta cubri cu petroleo”, Gary Aboud, secretario di Fishermen and Friends of the Sea di e republica Caribense aki. a bisa den e video.

Mei mei di su indignacion, el a señala ademas cu e derame di petroleo ta extende pa miyanan largo riba lama y el a haci un yamada na gobierno pa reacciona di biaha riba e desaster.

E grupo Papa Bois Conservation di Trinidad y Tobago tambe a tuma nota di e derame petrolero.

Mientras tanto, e Agencia di Gestion Ambiental (EMA) di Trinidad y Tobago a bisa cu el a wordo avisa di reportenan di un substancia grasoso den e awanan entre isla Carrera y e Peninsula di Chaguaramas.

Ela bisa cu ora cu el a ricibi e informacion, EMA, según su funcion di coordinacion, di biaha a notifica e Oficina di Preparacion y Gestion di Desastre (ODPM), e instituto di Asuntonan Marino (IMA), e Minsiterio di Energia y Industrianan Energetico (MEEI) y e Division Maritimo di Servicio (MSD).

EMA a bisa di ta investigando e incidente aki cu e asistencia cu e Guardia Aereo di Defensa di Trinidad y Tobago (pa vigilancia areo) y un barco suministra door di e IMA.

