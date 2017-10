Indigenanan di Venezuela ta muri di paludismo y malaria

CARACAS, Venezuela- Cu e crisis humanitario varios di e malesanan di siglo pasa ta bin bek den e pais Bolivariano.

“Mi ta pidi gobierno, por fabor, yudanos cu medicamentonan, si no, nos lo muri di paludismo. Mi tin mi yiunan Juan Carlos Aname y Estefania Sierra, sufriendo di paludismo. Mi a bay Machiques y no tin tratamento, tampoco tin na Los Angeles del Tokuko”.

Esey ta e suplica desgarador di e Fanny Anane, un indigena cu ta biba den estado Zulia (Venezuela). E mama hoben ta implora gobierno socialista di Nicolas Maduro, pa manda remedi pa trata e malesa aki cu mei mei di siglo pasa a wordo eradica.

“Por fabor, yudanos cu e remedinan”, Frere Nelson Sandoval, director di Los Angeles del Tokuko, cu ta un centro misionero funda na Machiques, dia 2 di Octubre di 1945.

“No ta solamente mi yiunan, sino tin hopi otro personanan akinan, cu ta sufri di paludismo”, e muhe a bisa, haciendo echo di otro miembronan di su comunidad igualmente afecta pa paludismo of malaria.

Den e video por wak su dos yiunan adolescente: Juan Carlos y Estefania. E mucha muha ya ta “tira” ariba cama di nan humilde vivienda; e mucha homber, aunke tambe ta haya calafriu di e malesa aki, ainda e por cana, mustrando inocente na mundo.

Kico ta paludismo of malaria?

Según la Organización Mundial di Salud, OMS, paludismo ta wordo causa door di un parasito yama Plasmodium cu ta wordo transmiti a trabes di un pica di insecto infecta. Entre e sintomanan ta destaca keintura, dolor di cabes y sacamento, cu ta bin despues di 10 pa 15 dia despues di a wordo pica door di e insecto.

Si e no wordo trata lihe, paludismo por pone vida di e pashent na peliger, ya cu e ta altera e sanger na e organonan vital. Actualmente e ta presente den e paisnan pober di Africa Subsahariano y algun pais di Suramerica. Na Venezuela, e cifranan a wordo scondi, pero na 2016 esaki no tabata posibel mas.

E caso mas conoci ta di e dokter recien gradua for di e universidad di Oriente, dia 30 di Juli 2017. Migdín Mujica, tabata tin 30 aña di edad y 12 siman na estado. El a keda contagia cu paludismo durante su pasantia rural na Caicara del Orinoco (Bolivar). Ora cu su malesa a complica, el a sufri un aborto y door di falta di tratamento, el a bira un di e victimanan incontabel mas di e malesa.

E caso di e dokter a parece pa varios casonan di comunicación, pero no parce di ta mesun caso di e historia di Fanny Anaime, di Los Angeles del Tokuko. E yamada pa su yiunan y bisiñanan ta core e risico di perde den e ceronan di Sierra de Perija y e desinteres di e gobierno di Maduro, cu ainda ta mustra evasivo pa habri un canal humanitario.

Gritonan di e mama aki ta bayendo perdi. Loke Fanny kisas no ta na altura di dje, ta cu e indigenanan ta wordo considera “esunnan mas lubida di mundo”.

