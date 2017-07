Indice di Prijs di Consumo, base December 2006 Juni 2017

E CPI pa luna di Juni 2017 ta 116.70, loke ta representa un caida di 0.2% compara cu e

indice di Mei 2017 (116.88) y acumulando un caida di 1.1% te cu na Juni di e aña aki.

E cambio di e CPI pa e ultimo diesdos (12) lunanan (Juni 2016 te cu Juni 2017) ta -0.6%,

un subida di 0.2 punto di porcentahe (ppt) compara cu e periodo corespondiente di aña

pasa (-0.8%). E promedio anual di e tasa di inflacion pa e periodo di Juni 2016 te cu Juni 2017 ta -0.4%, un subida di 0.2 ppt compara cu e -0.6% registra den e periodo di Juni 2015 te cu Juni 2016.

Durante e luna aki, cuatro (4) di e diesdos (12) sectornan a registra caida di prijs. E

caidanan cu tawata tin e mayor efecto riba e CPI a wordo registra pa e sectornan di

“Transporte” (-0.9%) y “Mobilario” (-0.7%), causando un efecto di -0.16 y -0.04 ppt,

respectivamente. E caidanan den e restante sectornan a contribui cu un efecto di -0.03

ppt riba e CPI di Juni 2017.

E caidanan aki a wordo contraresta parcialmente door di principalmente un subida den

e indice di e sector di “Restaurant y hotel” (0.7%), cu a contribui cada cu un efecto di

0.03 ppt riba e CPI di Juni 2017. E subidanan den e sectornan restante a contribui cu un

efecto di 0.05 ppt riba e CPI di Juni 2017.

E caida den e sector di “Transporte” a wordo causa door di caidanan di 1.7% y 0.9% den

e categorianan “Gasto relaciona cu uso di vehiculo di transporte personal” y “Servicio di

transporte”, causando un efecto di -0.14 y 0.01 ppt, respectivamente. E caida den e

sector di “Mobilario” a wordo causa principalmente door di un caida den e categoria

“Productonan textil pa cas” (-6.6%), causando un efecto di -0.04 ppt.

E subida den e sector di “Restaurant y hotel” a wordo causa principalmente door di un

subida di 0.7% den e categoria “Cuminda pafo di cas”, causando un efecto di 0.03 ppt.

E canasta di consumo di e CPI ta consisti di 452 bienes y servicionan. Compara cu Mei

2017, 33.4% di e bienes y servicionan aki a conoce un aumento di prijs causando un

efecto di 0.50 ppt, mientras cu 26.5% ta mustra un caida di prijs, cu a contribui cu

efecto di -0.66 ppt y pa e restante 40.0% no tawata tin cambio den prijs. Prijsnan di

bienes a baha cu 0.2% na Juni 2017 y a causa un efecto di -0.12 ppt riba e CPI di Juni

2017. Prijsnan di servicionan a conoce un caida di 0.1% y a causa un efecto di -0.04 ppt.

E CPIC (core inflation) – CPI excluyendo e efecto di energia y cuminda – a registra na Juni

2017 un subida di 0.6%, un caida di 0.2 ppt, compara cu e periodo corespondiente di

aña pasa (0.8%). E indice di energia – cu ta consisti di e productonan: electricidad, awa,

gasolin y diesel a registra un caida di 5.0%, cu ta 0.7 ppt mas halto compara cu e

periodo corespondiente di aña pasa (-5.7%). E indice di cuminda a registra un subida di

0.5%, cu ta 0.5 ppt mas halto compara cu e periodo corespondiente di aña pasa (0.0%).

E bestaansminimum pa un hogar consistiendo di dos (2) adulto y dos (2) mucha (edad

0-14 aña) na Juni 2017 ta Afl. 4,317, mientras cu pa un hogar di un (1) adulto e suma ta

Afl. 2,056. Prijs di utilidad (electricidad y awa), gasolin y diesel ta wordo determina primordialmente door di e prijs internacional di petroleo. Na Juni 2017 e prijs promedio pa bari di petroleo (US$ 45.61) a conoce un caida di US$ 2.82 (-5.8%) compara cu Mei 2017 (US$ 48.43). Brandstof clausule pa un uso di electricidad te cu 500 kWh no a cambia na Juni 2017, el a keda Afl. 16.02 cent pa kWh. Brandstof clausule pa un uso di cada kWh entre 501 – 1000 kWh no a cambia na Juni 2017, el a keda Afl. 21.72 cent pa

kWh. Prijs di electricidad y di awa no a cambia compara cu Mei 2017. E prijs promedio di electricidad pa vivienda a keda Afl. 265.65, mientras cu e prijs promedio di awa pa vivienda

a keda Afl. 137.05.

Prijs di gasolin a baha na Juni 2017 cu Afl. 4.70 cent (-2.6%) y a causa un efecto di -0.14 ppt riba e CPI. Prijs di diesel a registra un caida di Afl. 4.40 cent (-3.0%) na Juni 2017 y a causa un efecto di -0.01 ppt riba e CPI.

E indice di “Cuminda & servicio di catering” a registra un subida di 0.2% na Juni 2017, despues di un caida di 0.1% na Mei 2017. E indice di “Cuminda na cas” (0.04%) a registra un subida, unda seis (6) di e diesun (11) indicenan di e gruponan di cuminda na cas a subi na Juni 2017. E indice di “Fruta” a conoce e subida di mas grandi (1.9%) na Juni 2017. E

indicenan di “Sucu, jam y otro tipo di cos dushi” (0.8%), “Lechi, keshi y webo” (0.6%) y “Carni” (0.2%) tambe a registra subidanan. E indice di “Batata, yuca y batata dushi”

(-3.6%) a registra e caida di mas grandi. Ademas caidanan di 2.5% y 0.2% a wordo registra pa e índice di “Berdura” y “Bebida no-alcoholico”.

Den e ultimo diesdos (12) lunanan e indice di “Cuminda & servicio di catering” a subi cu 0.8%. E indice di “Cuminda na cas” a conoce un subida di 0.6%. E indice di “Fruta” a subi cu

7.8%, e subida di mas grandi entre e gruponan di cuminda na cas, mientras cu e indice di “Lechi, keshi y webo” a conoce e caida di mas grandi cu 3.8%.

E indice di “Cuminda pafo di cas” a registra un subida di 0.7% na Juni 2017, despues di un subida di 0.1% na Mei 2017 y registrando un subida di 1.5% den e ultimo diesdos 12 lunanan.

Bestaansminimum na Juni 2017

E bestaansminimum ta e nivel minimo di entrada cual ta wordo percibi cu ta necesario pa logra mantene un nivel di bida adecuado den un cierto pais. Usualmente e bestaansminimum ta wordo determina door di calcula e gasto di tur e recursonan esencial cu un adulto ta consumi den un luna of aña. Generalmente esaki ta wordo yama un

indice basico di necesidad, y e ta varia segun e prijs di cuminda, paña, vivienda, transporte y otro articulonan den e “canasta”. Escalanan di ekivalencia ta wordo usa pa ahusta e

nivel minimo di entrada percibi pa hogarnan di diferente tamaño y composicion. E escala ta asigna un peso di 1.0 pa e prome adulto y 0.5 pa cada adulto adicional den e hogar

(edad 15+) y un peso di 0.3 pa cada mucha (edad 0-14 aña).

E bestaansminimum ta basa riba cifranan di e rapport “Bestaansminimum 2010” cu CBS a publica na December 2010 y ta wordo actualisa mensualmente pa cu inflacion usando e CPI mensual. E unidad di referencia den e rapport aki ta di un hogar cu ta consisti di dos (2) adulto y dos (2) mucha (edad 0-14 aña).

Na Juni 2017 e bestaansminimum mensual pa un hogar cu ta consisti di dos (2) adulto y dos (2) mucha (edad 0-14 aña) (Afl. 4.317) ta mustra un caida di Afl. 27 compara cu Juni

2016 (Afl. 4.344) y a wordo causa principalmente door di un caida di Afl. 43 den e sector di “Vivienda”.

Na Juni 2017 e bestaansminimum mensual pa un hogar cu ta consisti di un solo adulto ta Afl. 2.056, cual ta representa un deficit di entrada di Afl 378, un caida di Afl. 13 compara cu e deficit observa un aña pasa (Afl. 391). E deficit aki ta esun di mas abou registra den un periodo di cinco (5) aña pa luna di Juni.