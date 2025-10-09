Banco Central di Aruba (BCA) a conclui e encuesta di percepcion di negoshi pa e segundo trimester di 2025. E encuesta di percepcion di negoshi ta evalua e percepcion economico di e negoshinan local.
E asina yama ‘Business Perception Index, cu ta consisti di e indicenan di condicion economico a corto plaso y condicion economico actual, a crece for di 102,0 den e promer trimester di 2025 te na 105,4 den e segundo trimester di 2025 (mira Grafico 1).
E indice di condicion economico a corto plaso a subi cu 8,0 punto di indice te na 106,1, mientras cu e indice di condicion economico actual a baha cu 0,2 punto di indice te na 104,9 den e segundo trimester di 2025 (mira Grafico 2).
Grafico 2: Resultado di Condicion Economico actual y Condicion Economico a corto plaso durante e segundo trimester di 2025.
E expectativa pa locual ta crecemento economico, mitar di negoshi encuesta ta anticipa un crecemento economico positivo den e siguiente 12 lunanan (mira Grafico 3).
Durante e segundo trimester di 2025, e porcentahe di negoshi encuesta indicando “ningun cambio” den empleo a baha cu 5,0 punto di porcentahe te na 47,1%. E porcentahe di negoshi encuesta cu a raporta un “ganashi” a subi cu 0,3 punto di porcentahe te na 94,1% den e segundo trimester di 2025. E porcentahe di negoshi encuesta indicando “mehoracion” den e condicion economico actual di inversion a crece cu 11,7 punto di porcentahe te na 47,1% den e segundo trimester di 2025. Encuanto condicion economico a largo plaso pa e siguiente 12 lunanan, 35,3% ta anticipa cu e tasa di inflacion lo ta entre 2% y 3%.
E relato completo di e encuesta di percepcion di negoshi ta disponibel ariba website di BCA www.cbaruba.org