Indice di Dow Jones ta sufri su pio caida di tur tempo

NEW YORK, Merca- Wall Street dialuna a ranca sali dialuna cu’n caida cu ta duna continuidad na e numbernan cora di diabierna ultimo, despues di cu e datonan di empleo di Merca a desperta e temornan di e inversionistanan.

Segun AP, e caida di e indice ta esun mas grandi di tur tempo, aunke no den terminonann porcentual, ya cu e caida ta di 5,6% y e no ta supera e magnitud di e caida di 7% experimenta durante e crisis financiero.

Durante e jornada, e perdidanan tabata varia di entre 800 pa 1000 punto. Esaki ta un record ya cu e ta ariba di e caida di 777.68 cu e mercado a experimenta na September 2008 y cu a caba cu e ganashi logra desde comienso di aña, segun Chicago Tribune ta recorda.

Salarionan na Merca a registra e mayor subida di 2009, ya cu inversionistanan ta specula cu lo tin un inflacion mas grandi y cu e aumento di e tasanan di interes lo impedi e recuperacion di e record di mercado. Despues di e cierre di sesion, e indice Dow Jones a perde mas di 1500 punto completo, mientras cu Nasdaq a cay cu 2,8% y S&P a keda na 3,5%.

E aumento di salario a provoca cu e inversionistanan e cuminsa sali di e bloke di bononan soberano. E caida mas dramatico di Dow Jones tabata esun di Exxon Mobil (-4,28%), Johnson & Johnson (2,59%) y Pfizer (-2,09%).

Un reporte di Reuters a precisa cu e 30 componentenan di Dow Jones Industrial tabata tin un desempeño negativo den e jornada aki, cu caidanan di al menos 3 %. E sectornan mas afecta pa e caida aki tabata energia, finanza y salud.

Otro di e perdedonan tabata Wells Fargo, un descenso di 8% despues di cu Reserva Federal a aplica sancionnan pa e scandal di e apertura di miyones di cuentanan falso.

Fuente: https://actualidad.rt.com/

Comments

comments